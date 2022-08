Así ha sido el regreso de los Arctic Monkeys a los escenarios tras tres años de parón

Tras tres años de espera se producía el momento más esperado por los fans de Arctic Monkeys: su vuelta a los escenarios. Tras su parón en 2019, los admiradores más fieles de la banda de Sheffield volvían a disfrutar de la música en directo de su grupo favorito. El pasado martes 9 de agosto inauguraban su gira internacional en la ciudad de Estambul.

El momento se hizo esperar, incluso en el propio concierto, por la banda dublinesa Inhaler, encargada de ambientar y preparar al público ante la gran llegada de los Arctic Monkeys. En cuanto Turner y todo su elenco pisaron el escenario el clamor del público no tardó en hacerse sonar. Con un set de hasta 21 canciones, entre las que estaban incluidas Do I wanna know, Brainstorm y Snap out of it, la banda levantó a un público entregado. Aunque el momento más emocionante se produjo cuando interpretaron Potion Approacching, después de más de 11 años sin hacerlo.

Todo un espectáculo que sus fans recibieron entre aplausos. Y es que esta banda británica se encuentra en plena gira internacional. Su punto de partida ha sido Estambul, pero en los próximos días seguirá conquistando los escenarios de otras ciudades europeas, entre las que se encuentra España, donde Artic Monkeys estará el próximo 1 de septiembre en la ciudad de Mijas. Después continuarán con su tour por el continente americano.

Arctic Monkeys performing “Do I Wanna Know?” in Istanbul tonight



pic.twitter.com/DgbPKbhQK3 — Mainly Oasis (@mainlyoasis) August 9, 2022

Segundo disco

Otro de los momentos más esperados por los fans de esta banda era el lanzamiento de su nuevo disco. Un proyecto en el que llevan trabajando desde principios de 2020 y que por todo parece indicar que verá la luz próximamente. Eso sí poco o nada se conoce sobre los detalles de este nuevo álbum. A finales del pasado año, Mat Helders anunció que el nuevo álbum en el que estaban trabajando estaba “casi listo”.

Aunque meses más tardes, concretamente en mayo de este 2022, el batería desveló algún detalle más en una de sus apariciones públicas llegando a asegurar que este nuevo disco supondría una continuación de Tranquility Base Hotel & Casino (2018) y que sería algo más cañero con ritmos más resonados y acelerados que este último.

Ahora solo queda tachar los días en el calendario para poder disfrutar en nuestro país del concierto de los Arctic Monkeys por todo lo alto. ¿Preparado?