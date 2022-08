BLACKPINK anuncia la fecha oficial del estreno de su segundo álbum, ‘Born Pink’

El regreso de BLACKPINK, ahora sí, es una realidad. En poco más de una semana, las chicas de la girlband coreana vuelven a la música con el estreno del primero de los singles de este nuevo proyecto. Durante los últimos días, desde la cuenta oficial del grupo se ha ido concretando toda la información y los detalles de esta nueva era.

Después de anunciar Pink Venom como primer single y las fechas de su gira mundial, BLACKPINK ha publicado el día que podremos disfrutar de Born Pink, su próximo álbum. El 16 de septiembre estará disponible para todo el mundo un trabajo que será el segundo disco de la girlband. Además, según su agencia YG Entertaiment tiene “mucha música al estilo BLACKPINK”.

No habrá que esperar mucho para comenzar a escuchar canciones del disco, ya que Pink Venom, el single promocional, estará disponible a partir del 19 de agosto, es decir, en nada. Sería el primer tema de Born Pink, pero no el único que hemos escuchado de ellas este verano. Estrenaron Ready For Love como parte de una marca de videojuegos con la que han colaborado recientemente.

Una vez estrenado su segundo álbum, BLACKPINK se sumergirá en una gira mundial: Born Pink World Tour. Un recorrido por cuatro continentes y 27 fechas en las que las coreanas se proponen demostrar ese renacimiento después de estos meses sin estar juntas encima de un escenario. Desde octubre de 2022 hasta junio de 2023, podremos disfrutar de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa en concierto.

Además, con esta gira llega una muy buena noticia: ¡el regreso del grupo a España! BLACKPINK visitará nuestro país con este Born Pink World Tour... ¡y no falta nada! Antes de Navidad, concretamente, el 5 de diciembre, las chicas cantarán las canciones de su nuevo trabajo en Barcelona. No será la primera vez que visiten la Ciudad Condal porque lo hicieron en 2019, en el Palau Sant Jordi.

BLACKPINK regresa más fuerte que nunca para seguir demostrando que son una de las girlbands de K-Pop más potentes. ¡Qué ganas de verlas comenzar esta nueva etapa!