Blackpink pone fecha a su nuevo single: ‘Pink venom’

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa quieren brindar a sus seguidorxs un verano que jamás olvidarán. Y lo están haciendo como mejor se les da: con mucha música. Hace apenas una semana presentaban la canción Ready for Love que ya habían adelantado en su documental en 2021 y en su concierto virtual en 2022 pero que hasta el momento no se había escuchado a gran escala. Y apenas unos días después Blackpink ya tiene preparada su nuevo single: Pink Venom.

Así lo ha confirmado la girlband a través de todas sus redes sociales donde además han emplazado a su legión de fans a estar muy pendientes del estreno que tendrá lugar en la madrugada del próximo 19 de agosto a las 6 de la mañana (una hora menos en las Islas Canarias).

Con esta serían dos las canciones que ya hemos podido disfrutar este verano del cuarteto aunque desconocemos si ambas formarán parte del nuevo proyecto discográfico de una de las bandas de k-pop más populares del momento. Después de un parón como conjunto que han aprovechado para mostrar sus facetas musicales individuales, la formación vuelve con energías renovadas en su futuro disco Born Pink que verá la luz el próximo mes de septiembre tal y como informaron hace unos días.

Otro de los detalles que conocimos fue la participación de Ryan Tedder en el proyecto. No es la primera vez que los nombres del compositor y de la banda se unen ya que ambos ya trabajaron juntos en el hit mundial del 2020 Bet you wanna en el que colaboraron con Cardi B. Apenas un par de años después quieren intentar volver a repetir la fórmula que les llevó a los primeros puestos de la lista: "He colaborado con ellas en unas canciones que creo que reflejan verdaderamente cuál es su sonido. Soy un gran fan de este grupo. Tengo sus posters por las paredes de mi casa y mi mujer cree que es algo raro".

"No puedo contaros lo que va a llegar. Creo que una o dos de mis canciones formarán parte del álbum" ha confesado Ryan Tedder sobre su reciente colaboración con el grupo de K-Pop. Por fortuna no tendremos que esperar demasiado porque el lanzamiento del disco está a la vuelta de la esquina.

"Mucha música al estilo Blackpink se ha hecho con mucho esfuerzo durante un largo período de tiempo. Para expandir la conexión emocional de Blackpink con los fans de todo el mundo, emprenderán una gira mundial a mayor escala en la historia de una girlband de K-Pop hasta final de año junto a su comeback. Además, los grandes proyectos que se ajustan a ese estado seguirán a continuación", explicó en su día la agencia YG Entertainment a Naver.

Ese tour tendrá lugar a partir de octubre cuando comenzarán a rodar por todo el mundo con un World Tour, con el que esperamos que visiten nuestro país o se aproximen lo más cerca posible de él. No hay fechas cerradas sobre estos datos, pero dentro de poco tiempo concretarán más sobre estos nuevos eventos.