Selena Gomez prepara nueva música

Selena Gomez ha entrado en los 30 por la puerta grande: siendo una de las mujeres más exitosas de toda la industria del entretenimiendo. La estrella, a la que conocimos siendo tan solo una niña en Disney Channel, no duda en enfrentarse a nuevos desafíos. Ahora mismo protagoniza la serie Solo asesinatos en el edificio, donde ejerce de productora ejecutiva; tiene su propio reality de cocina para HBO Max; y está trabajando en nueva música. ¡Cómo lees!

Gracias a una historia de Instagram de Justin Tranter, uno de los compositores más solicitados de la industria, hemos sabido que Sel ya está pensando en lanzar nueva música. Un año y medio después de sacar su EP en español Revelación, Selena volvería al estudio musical.

Es verdad que la estrella ha sacado dos colaboraciones en este tiempo: 999 junto a Camilo y Let Somebody Go con Coldplay. Ahora, Selena podría estar preparando un nuevo hit con el que regresar por todo lo alto. ¡Y es que viendo el tandem con el que se ha reunido no nos extraña que fuese así!

Selena Gomez is currently in the studio working on new music. 🎶 pic.twitter.com/073Q7axrUd — Pop Crave (@PopCrave) August 9, 2022

Selena Gomez reúne a su squad

Selena Gomez se ha unido a algunos de sus músicos de confianza y autores de sus últimos éxitos. De este modo, en la historia vemos a las siguientes personas.

Justin Tranter: Se trata de uno de los compositores más solicitados del pop. El estadounidense ha trabajado con estrellas como Britney Spears, Ariana Grande, Justin Bieber, Fifth Harmony o Imagine Dragons.

Julia Michaels: Se trata de una de las personas de confianza de Selena Gomez y compositora de sus últimos éxitos en inglés. La intérprete de Issues, junto a Justin Tranter, estuvo detrás de la canción de Lose You To Love Me: el primer número 1 de Selena Gomez en Billboard. Además, es una de las mejores amigas de Sel.

Robin Fredriksson: Otro de los artistas detrás del álbum de Rare y productor del sonido de los últimos trabajos de Selena Gomez. Es la mitad de Mattman & Robbin.

Mattias Larsson: La otra mitad de Mattman & Robbin, también productor y compositor de gran parte del álbum Rare.

Con todo el squad musical de Selena unido de nuevo, tenemos motivos para pensar que la estrella está planeando lanzar una nueva canción. Esta vez en inglés y recuperando su característico sonido pop.