Selena Gomez cumple 30 años: 30 hitos de la ex chica Disney que se convirtió en cultura pop

Selena Gomez estrena década. Aunque parezca mentira, aquella niña a la que conocimos en Disney Channel hace tres lustros ahora es una de las estrellas más importantes de Hollywood. La artista se ha labrado una prestigiosa carrera como actriz y cantante, demostrando tener visión a la hora de aceptar proyectos. ¡Y no nos extraña! Esta suerte no ha llegado por arte de magia, sino que se la ha trabajado.

Cuando llevas desde niña en una industria tan tóxica como la de Hollywood, tienes que aprender rápido y aprovechar tu status para cambiar las cosas. Selena lo sabe bien y desde hace unos años también ejerce de productora ejecutiva de sus proyectos.

Aunque Selena Gomez sea una artista llena de talento, los medios han hablado más de su vida privada. Desde que era adolescente, Selena ha lidiado con la prensa rosa. Sin duda, el capítulo de su vida privada más mediático fue su relación de idas y venidas con Justin Bieber. Un verdadero culebrón de más de siete años que terminó en boda. No fue la de ellos, sino la de él con la modelo Hailey Baldwin. Pero Selena se había librado de una buena. Y es que, tal y como reconoció en su tema Lose You To Love Me, por fin se había encontrado a sí misma.

La vida de Selena Gomez, siendo perseguida por los medios desde que era tan solo una niña, da para una película. ¡Qué digo! Da para una saga completa.

Para celebrar su 30 cumpleaños, en LOS40 queremos recordar 30 logros que ha conseguido la actriz y cantante durante todos estos años.

1.Apareció en Barney and Friends

Empecemos por los orígenes de Selena en el mundo de la televisión. Con tan solo diez años, comenzó su carrera como actriz en la serie infantil Barney and Friends. Sí, el programa del dinosaurio violeta que daba un poco de miedo. Selena tenía un papel como secundaria, pero su carisma enamoró al público.

2. Chica Disney

En 2006 empezó su relación con Disney Chanel. Selena comenzó teniendo papeles secundarios en series como Zack y Cody y Hannah Montana. Pero no fue hasta 2007 cuando tuvo su gran oportunidad.

3. Estrella de Los Magos de Waverly Place

En 2007 llegó el papel que la catapultó a la fama y con el que llegó al corazoncito de toda una generación de niños y niñas. El de Alex Russo. Selena se metió en la piel de una adolescente hechicera que, junto a sus hermanos, se metía en todo tipo de problemas. La serie se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cadena. De hecho, llegó a ganar el premio Emmy a mejor serie infantil en 2009. ¡Nada mal!

4. Voz de varios personajes

Selena también tiene experiencia como actriz de doblaje. La estadounidense puede presumir de haber inspirado varios personajes animados que han terminado teniendo su voz. Aunque la hemos escuchado en la versión original de la película Arthur, el personaje que se asocia a ella desde 2012 es el de Mavis en Hotel Transylvania. Una saga que ya va por su cuarta película.

5. Rompió con esa faceta infantil

Fue en 2012 cuando una Selena Gomez de 19 años decidió romper con Disney. Lo hizo de una manera radical: protagonizando una comedia dramática sobre un grupo de chicas que atracan un supermercado para conseguir dinero para las vacaciones de primaveras. Bikinis, pistolas y escenas subidas de tono hicieron de Spring Breakers una película de culto. Y de Selena Gomez una ex chica Disney.

6. Triunfó con su grupo Selena & The Scene

Durante su etapa Disney, Selena Gomez empezó una prometedora carrera como estrella del pop. Como ya hicieron Hilary Duff, Miley Cyrus, Ashley Tisdale o Vanessa Hudgens, Selena empezó a sacar canciones como churros. Lo hizo bajo el nombre de Selena & The Scene (aunque nunca supimos quién era realmente “The Scene”). Selena sacó tres álbumes con este nombre. Además, nos dejó temazos como A Year Without rain (que también versionó en castellano) o la mítica Love You Like a Love Song. ¡Temazo!

7. Se convirtió en una estrella de redes sociales

Con el auge de Instagram, Selena no tardó en convertirse en una de las personas más seguidas de Instagram. La actriz llegó a tener la cuenta con más followers del momento. Fue superada por Cristiano Ronaldo, pero todavía sigue estando en el top con 338 millones de seguidores y seguidoras. Eso sí, hay temporadas en los que Selena prefiere dejar Instagram para desintoxicarse.

8. Consiguió tener la foto con más likes de 2016

En 2016, Selena Gomez fue la primera artista en hacer viral de forma orgánica una publicidad. Su foto bebiendo de una pajita Coca Cola dio la vuelta al mundo. ¿La razón? Se había convertido en la imagen con "más likes" de la historia de Instagram.

9. Éxito musical

Tras dejar atrás su etapa como Selena & The Scene, por fin pudo ser ella misma y usar su nombre para lanzar su propia música. ¡Y le fue de maravilla! Selena Gomez tiene tres álbumes de estudio cargados de éxitos: Stars Dance, Revival y Rare. Temazos como Hands To Myself, Kill Em With Kindness o Look At Her Now ya forman parte de la historia del pop. Pero lo mejor estaba por llegar.

10. Su primer número 1 en Billboard

Diez años tuvo que esperar Selena Gomez para conseguir el mayor hito de la industria musical estadounidense: conseguir ser número 1 en la lista Billboard. Fue en 2019 gracias a Lose You To Love Me, un tema claramente dedicado a su ruptura con Justin Bieber, cuando consiguió alzarse con el top 1. La canción la lanzó la misma semana que Justin anunciaba su compromiso con Hailey Baldwin. ¡Mejor timeline imposible!

11. Los otros grandes éxitos musicales de Selena Gomez

Aunque Lose You To Love Me fue su primer número 1 en Billboard, Selena tiene varios temazos que superan las mil millones de reproducciones en plataformas como Spotify. We Don't Talk Anymore, Wolves o It Ain't Me son ejemplos de ello.

12. Triunfos cantando en español

Pero Selena es una chica de desafíos y, tras haber triunfado cantando en inglés, quiso conquistar las listas en español. Primero lo hizo junto a Ozuna, DJ Snake y Cardi B, sumándose al tema Taki Taki. Es verdad que ahí cantó poquito en español, pero la semilla ya estaba plantada. Le cogió el gustillo y, tras conseguir tener una de las canciones del año, se lanzó a sacar I Can't Get Enough con Benny Blanco, j Balvin y Tainy. Este último tuvo un gran protagonismo en su siguiente logro.

13. Sacar un álbum en español

Y en 2021, Selena rindió homenaje a sus raíces mexicanas con su primer EP totalmente en castellano: Revelación. Aunque no tuvo el alcance que a ella le hubiese gustado, nos dejó uno de los mejores temas de aquel año: Baila conmigo con Rauw Alejandro.

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo (Official Video)

14. Ha colaborado con una larga lista de estrellas

Musicalmente, Selena Gomez ha trabajado con una larga lista de estrellas. Blackpink, Charlie Puth, Tainy, Ozuna, J Balvin, Julia Michaels, Myke Towers, Kid Cudi, Marshmello, Tïesto o Kygo son solo algunos ejemplos.

15. Un referente de la importancia de la salud mental

Selena Gomez ha hablado sobre sus problemas de depresión y ansiedad en varias de sus entrevistas. De hecho, la cantante se unió a su amiga Julia Michaels para cantar el tema Anxiety para hablar de esta enfermedad.

16. Visibilizó la enfermedad del lupus

Selena Gomez ha tenido que lidiar durante todos estos años con el lupus. Se trata de una enfermedad autoinmune donde tu propio sistema inmunitario ataca tus células y tejidos sanos por error. De hecho, en 2017, tuvo que someterse a un transplante de riñón. Fue su amiga Francia Raisa la donante del órgano.

17. Un squad genial

Durante muchos años, Selena Gomez perteneció al squad de amigas más cool de Hollywood. Junto a Taylor Swift, Cara Delevingne, Martha Hunt, Hailee Steinfeld, Gigi Hadid, Zendaya, Lily Aldridge o Karlie Kloss, formaron el team de amigas más perseguido de Hollywood. Años más tarde, Selena sigue siendo íntima amiga de Taylor y de Cara.

18. Artista estrella del Victoria Secret Show

En 2015, Selena Gomez fue la protagonista del famoso desfile de Victoria Secret. La actriz interpretó algunos de los temas de su disco Revival. Además, lució un increíble vestido de color negro y pudo desfilar junto a algunas de sus amigas como Cara o Karlie Kloss.



19. Producciones propias: llegó Por Trece Razones

Selena Gomez quiso dar un paso más en su carrera y decidió ejercer de productora ejecutiva de aquellas ficciones en las que creía. De este modo, con tan solo 24 años apostó por sacar adelante la serie Por Trece Razones. ¿El resultado? Todo un éxito de Netflix. Además, durante las dos primeras temporadas se involucró en toda la promo, llegando a grabar nuevas versiones de temazos como Only You, Back To You o Kill Em With Kindness.

20. Su propio programa de cocina

Cuando pensábamos que habíamos visto a Selena Gomez en todas sus facetas, ¡nos sorprende con su propio programa de cocina! Durante el confinamiento, Selena grabó la primera temporada de Selena Chef donde algunos de los cocineros más importantes del mundo le enseñaban a cocinar a través de videollamada. Lejos de quedarse en una anécdota, HBO decidió renovar el programa. En 2022 cuenta con cuatro temporadas.

21. A Business Woman

Selena Gomez es una mujer de negocios y no tiene miedo de arriesgar. Este mismo 2022 ha lanzado Wondermind: una plataforma de medios informativos que incluirá podcast para intentar ayudar a las personas con problemas de salud mental.

22. Embajadora de grandes firmas

No todas las estrellas pueden elegir las firmas con las que colaboran. Selena Gomez es una de esas artistas que encanta a las marcas. Eso sí, no tiene que salir barata. Sobre todo teniendo en cuenta que es una de las perosnas con más seguidores en redes sociales del mundo. Selena lleva años colaborando mano a mano con Puma. La artista tiene hasta su propia línea de accesorios.

23. Amada por la crítica gracias a Solo asesinatos en el edificio

Aunque Selena Gomez lleva toda su vida delante de las cámaras, ha sido gracias a la serie Solo Asesinatos en el edificio cuando la crítica se ha fijado en ella. Su personaje de Mabel ha cautivado a los espectadores y espectadoras. De hecho, en Rotten Tomatoes, la web especializada en críticas de cine, han puntuado la serie con un 100% de críticas positivas. ¡Ya era hora de que la estrella tuviese ese reconocimiento!

24. Selena Gomez tiene un premio LOS40 Music Awards

Por supuesto, tenemos que barrer para casa y hablar del galardón a mejor videoclip internacional que se llevó Selena Gomez junto a Kygo por It Ain't Me en 2017 en LOS40 Music Awards.

25. Dos números 1 en LOS40

Selena Gomez tiene dos numeros 1 en LOS40. El primero fue de la mano de Kygo por It Ain't Me. Un año después repetiría desde lo más alto de la lista con Marshmello y su Wolves.

26. Otros premios

Durante toda su carrera, Selena Gomez ha sido nominada a varios premios. Además, se ha llevado galardones en los American Music Awards, en los Billboard Women in Music, en los MTV Video Music Awards, en los People Choice Awards y en los iHeartRadio.

27. Su propia marca de maquillaje

Selena Gomez, como otras estrellas, tiene su propia marca de maquillaje. Se llama Rare Beauty y apuesta por colores claros y naturales.

28. Y de helados

En 2021 también se lanzó al mundo de los helados con Serendipty. Parece que su programa de cocina ha hecho huella en ella.

29. Una lista de ex novios famosos

No, esto no es un logro, pero para entender la figura de Selena Gomez como icono pop hay que contextualizar algunas de sus relaciones. Y es que la actriz ha salido con algunos de los artistas más famosos del momento. Además de su larga relación con Justin Bieber, ha estado saliendo con Nick Jonas, Charlie Puth y The Weeknd. Muchos dicen que el álbum de My Dear Melancholy del canadiense está dedicado a ella.

30. Se ha convertido en un icono pop

A los 30 años, Selena Gomez ya puede presumir de formar parte de la historia pop. La actriz y cantante ha protagonizado algunos de los momentos más comentados por la prensa rosa internacional. También ha participado en algunas películas y series más vistas. Y, por supuesto, tiene una larga lista de hits a sus espaldas. Selena Gomez es, sin duda, un icono pop. Larga vida a esta reina.