Marcus Mumford desvela en ‘Cannibal’ la historia de abusos sexuales que sufrió

Marcus Mumford ha sido durante años el líder de Mumford and sons hasta que en este 2022 ha decidido emprender su carrera discográfica en solitario. Un debut que llevará por título Self-Titled y que se presenta con un single llamado Cannibal que esconde una trágica historia tal y como ha desvelado durante una entrevista para GQ.

Esta canción que abre el disco ocupando un significativo lugar en el debut como solista del intérprete trata sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era un niño. "Al igual que mucha gente, yo estoy recordando cada día más y más sobre esto y al compartirlo con la gente me doy cuenta de que sufrí abusos sexuales cuando era un niño. No por familia ni en la iglesia, lo que podría ser lo que algunas personas supusieran. Pero no se lo había contado a nadie en 30 años".

El duro relato de lo que Marcus Mumford recuerda de aquella época helará el corazón de muchas personas: "Sucedió cuando tenía 6 años. Fue la primera de una serie de experiencias sexuales poco saludables y realmente inusuales a una edad muy temprana. Y por alguna razón, y realmente no puedo entender por qué, no me convertí en un perpetrador de abuso sexual".

Marcus Mumford no ha querido entrar en más detalles sobre la historia ni explicar quién fue el culpable de ese repugnante delito. Una situación que tal y como ha contado durante esta entrevista no le ha convertido en un abusador sexual. Su caso también servirá para alertar a otros jóvenes para evitar que tengan que pasar por la misma situación dolorosa que él pasó.

Unos años muy duros para el músico que se suman a las dolorosas decisiones que ha tenido que afrontar después de que uno de los miembros de Mumford and sons decidiera abandonar la banda debido a discrepancias ideológicas tras mostrar su apoyo a grupos ultraderechistas.

Una situación nada sencilla para este músico que no lo ha tenido nada fácil en la vida y que ha tenido el valor suficiente para denunciar públicamente una situación que había mantenido en silencio durante 3 décadas. El debut en solitario de Marcus Mumford llegará el próximo 16 de septiembre. Self titled es toda una declaración de intenciones muy personal del músico que se abre con Cannibal, una de las experiencias vitales más dolorosas de su vida.