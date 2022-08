Ana Fernández se despide de Marbella con el ‘Despechá’ de Rosalía: “Confirmada mi atrofia rítmica”

Hace casi una semana Ana Fernández nos informaba de que ya está preparada para disfrutar de sus vacaciones. “Nosotras ya estamos de vacaciones 🌞 Asilvestradas como nos gusta y con las gafas mirando a la virulé 😎”, escribía junto a una foto suya con uno de sus perros en la playa.

Unas vacaciones merecidas tras el rodaje del comeback de Los Protegidos. De hecho, se despidió con mucha nostalgia de este proyecto. “Y se acabó… siempre el último día de rodaje es como raro… los que llevamos ya tiempo nos vamos acostumbrando a cómo funciona esto de la ficción, de repente empiezan a convivir un grupo de humanos que no se conocen, 12 horas juntos todos los días, tomando café por la mañana, con unos madrugones bestiales cuando todavía es de noche, ir poco a poco empezando a hablar sobre nuestras vidas, si tenemos perros, gatos, hijos, si nos ha gustado la última serie que ha salido en X plataforma, charlas del gremio.. días que se complican, que palmamos horas, que estamos cansados, pero siempre sale un compañero para sacar una carcajada y de repente pasan 3 meses y algunos se han convertido en amig@s…”, relataba sobre lo que supone su trabajo.

“Tod@s nosotr@s sabemos que a lo mejor en mucho tiempo no volvemos a vernos, pero no importa porque cuando lo hagamos, será como si no hubieran pasado meses o años sin vernos la cara. Y eso, es lo más especial de este trabajo, el mejor trabajo del mundo” 🎬🎭”, terminaba diciendo.

De vacaciones

Por mucho que ame su trabajo, siempre hacen falta días para tomarse un descanso y en eso está. Y ha compartido su tiempo con una buena amiga, Ainoa Deaño Jaurrieta, de la que ha compartido multitud de vídeos en las últimas horas. Para varios de ellos utilizó varios filtros de Snapchat de esos que no favorecen y acabó enfadándose un poco (siempre en broma). Así que la actriz se empeñó en ponerla contenta piropeándola sin parar.

Al final la ha convencido para grabar el vídeo que todo el mundo tiene, el de Despechá de Rosalía. “Y encima hemos arreglado el tik tok de despechá, esta vez más ambicioso, sin bordillos de piscina, luz increíble, localización estudiada …. Muy pro. @ainoadj eres imprescindible in my life”, escribía junto al vídeo.

Claro que faltaba ella, también hay vídeo de las dos juntas haciendo la coreografía de este verano que ni de lejos es la que tiene más flow de todas las que hemos visto en los últimos días.

El Despechá de Ana

Podemos ver a los dos amigos en la playa, una bastante más vacía y menos castiza que la que muestra Rosalía en el videoclip de Despechá.

“Después de múltiples ensayos, mi confirmada atrofia rítmica con coreografía y millones de risas … nos despedimos de nuestra querida Marbella, nos volveremos a ver prontito 💛💛 @ainoadj”, escribía a modo de despedida.

Y lo ha dicho ella, no nosotros, un poco de falta de ritmo sí que podemos ver. Pero su simpatía lo suple todo. “El contenido que merecemos”, comentaba su compañero de serie, Mario Marzo.