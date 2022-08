Angus Cloud (‘Euphoria’) relata al detalle la historia detrás de su cicatriz: “Es real. Me partí el cráneo”

El final de la segunda entrega de Euphoria dejó muchas incógnitas sin resolver de cara a la nueva temporada. Sin embargo, algo que sí nos enseñó fue cómo Fezco, el amigo de Rue (personaje de Zendaya), se hizo la cicratiz tan llamativa de su cabeza. Al menos en la ficción, conocemos la historia detrás de esa marca. ¿Pero es real? Y si es así, ¿qué le pasó de verdad?

Angus Cloud, actor que da vida a este personaje en la serie de HBO, ha contado a Variety cómo en 2013 sobrevivió a un accidente que casi lo mata. "Es real, me partí el cráneo un viernes 13", declara a la revista.

Relata que una noche con 14 años, tras despedirse de un grupo de amigos con los que andaba por el centro de Oakland, la ciudad donde creció, se precipitó al vacío sobre el hoyo de una construcción que no vio porque estaba muy oscuro.

Encima estaba solo, por lo que nadie pudo socorrerle. "Me desperté 12 horas después en el fondo del agujero", expresa. "Estaba atrapado. Finalmente, no sé cuánto tiempo pasó, conseguí escalar. Fue muy complicado salir de allí porque mi cráneo estaba roto, pero mi piel no, por lo que la hemorragia era interna y estaba presionándome el cerebro. Pero allí nadie me iba a encontrar. Me encontré a mí mismo, o Dios me encontró, cómo quieras llamarlo", añade.

El joven explica que, a pesar de tener también varios dedos rotos, pudo salir del hoyo de tres metros de profundidad en el que estaba metido gracias a su instito de supervivencia. "No sentí ningún tipo de dolor; estaba en modo supervivencia, ¿sabes?". Una vez fuera, cogió el autobús de vuelta a casa de su madre. "Se pensó que estaba drogado porque mis pupilas estaba súper dilatadas. Intentaba contarle lo que había pasado pero solo podía empezar la frase -no podía acabarla por el traumatismo-, así que simplemente le dije: 'me voy a la cama'".

Afortunadamente, su madre no le dejó acostarse. Dice que primero le dio agua y, acto seguido, empezó a vomitar bocanadas de sangre roja. "Fue una locura, así que mi madre me llevó al hospital infantil y me salvaron la vida. Podría haber muerto", continúa. "Por eso tengo la cicatriz: me abrieron la cabeza, me pusieron algunos tornillos y una placa donde me fracturé el cerebro y me cosieron", cuenta con pelos y señales.

Este aparatoso accidente tuvo una rehabilitación igual de complicada. Estuvo cinco días en la UCI "cargado de morfina" y luego otros pocos días en planta antes de volver a casa. "El cerebro es muy frágil. Es una bendición solo tener daño cerebral mínimo; es tan nimio que ni siquiera merece la pena hablar de ello", intenta quitarle hierro al asunto.

No le gusta que le comparen con su personaje

El papel de Fez es su primer trabajo dentro del mundo de la interpretación. Muchos fans de Euphoria han comentado que Angus es, en esencia, Fez. El motivo se debe a que ambos, actor y personaje, hablan igual: con una voz grave y muy lenta, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Un apunte que irrita al actor.

"Me molesta que me digan: 'debe ser facilísimo para ti. Solo tienes que llegar y ser tú mismo'. Me quedo como: 'Por qué no vas y lo haces tú. He aportado mucho al persona. Puedes creer lo que quieras. No tiene nada que ver conmigo'", expone.