Karol G y su ‘Provenza’ se juegan el trono del Nº1 este sábado

¡No queda nada para que descubramos la nueva lista de LOS40! Este sábado, 13 de agosto, el trono de Karol G y su Provenza puede llegar a su fin. La colombiana ha conseguido sonar desde lo más alto con este temazo por tercera vez no consecutiva. ¿Lo logrará una cuarta?

Otras dos canciones también quieren hacerse por cuarta vez con el número 1 de LOS40. Hablamos de Te felicito de Shakira con Rauw Alejandro y As It Was de Harry Styles. Los dos temas, al igual que Provenza, ya han sonado tres veces en lo más alto de la lista.

Tampoco hay que perder de vista el tema Don’t You Worry de Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira, que esta semana suena en el #4.

Las candidatas de esta semana

Este sábado pueden entrar dos temazos que están sonando fuerte este verano. El primero es una de las colaboraciones del momento: Quieres. Aitana se ha reunido con Ptazeta y Emilia para regalarnos un tema pop con toques urbanos que no podrás quitarte de la cabeza. ¿Entrará este sábado?

Otra canción que quiere entrar en la lista es Despechá de Rosalía. El tema, que se ha convertido en el último fenómeno del verano, puede sonar este sábado desde el chart.

Recuerda que puedes votar por tu candidata favorita bajo el HT #MiVoto40.

Un nuevo Funko Pop por votar

Un sábado más, todas aquellas personas que quieran entrar al programa en directo por teléfono para dar su voto podrán hacerlo. Solo tendrán que llamar al 900 35 40 40 y decirnos cuál es su canción favorita de la lista. Además, podrán llevarse un Funko Pop Marvel con motivo del estreno en cines de Thor: Love and Thunder.

Las cuatro horas se completarán con nuevos candidatos y nuestro viaje en el tiempo. A partir de las 10 de la mañana (una horita menos en Canarias) te espera, donde siempre, el show líder del fin de semana. Esta vez con Óscar Martínez (ya que nuestro Tony Aguilar está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones.