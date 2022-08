Alejandro Sanz visita a Iker Casillas en su pueblo y se arma una buena: “Navalacruz te aclama”

Si casi todo el mundo ha oído hablar de Navalacruz, un pequeño pueblo de Ávila es gracias a Iker Casillas que, sin duda, es su vecino más ilustre. Allí ha pasado muchos veranos Iker Casillas que siempre ha hablado con orgullo del lugar de donde es originaria su familia.

Muchos de esos veranos los ha compartido allí con Sara Carbonero y sus hijos y es que tiene una pandilla de amigos desde la infancia que siguen formando parte de su círculo más íntimo.

Lleva todo lo que llevamos de agosto en su pueblo disfrutando de su familia, dando paseos por la montaña en bicicleta, jugando al fútbol con los amigos o disfrutando del talento local.

Visita VIP

Y hasta allí se ha ido a visitarle su buen amigo Alejandro Sanz. El cantante y el futbolista mantienen una amistad desde hace años que se ha hecho más patente con este encuentro veraniego.

El madridista no ha dudado en publicar una foto de ambos con un ambiente muy rural y veraniego en la que el cantante aparece con gorro y gafas de sol. “Navalacruz te aclama!! Gracias por la visita, genio!! @alejandrosanz!! 👍👍”, escribía junto a la imagen que no ha dudado en subir a sus stories también Alejandro.

“Gracias por el cariño. Me encanta tu pueblo y su gente", agradecía el visitante. Y claro no han faltado muchos otros comentarios que reaccionaban ante este encuentro de estrellas. “Dos Buenos se han juntaoooo 😘”, aseguraba India Martínez. “Buenos tíos y eso con la fama no se os ha borrado…😛😍”, añadía Michel González.

Ahora que Alejandro Sanz ha terminado su gira ha decidido aprovechar sus vacaciones para visitar a buenos amigos, aunque no han compartido más detalles de lo que han hecho por el pueblo, donde los vecinos, acostumbrados a su vecino vip, en esta ocasión han podido ver a otro que seguro que habrá revolucionado al personal como podemos deducir del comentario de Iker.

Las ex reunidas

Curiosamente, mientras él e Iker se ven este verano, sus ex, Sara Carbonero y Raquel Perera, también ha disfrutado de tiempo juntas.

Junto a otras amigas y sus hijos hemos podido verlas disfrutando de una noche perfecta yendo a ver el concierto de Camilo. Está claro que las amistades se mantienen, aunque ahora por separado.

Si los chicos prefieren Ávila, las chicas se reúnen en Cádiz.