Víctor Blanco analiza los estilismos más increíbles de Ana Mena para Idol Kids: “Queríamos cosas divertidas”

Víctor Blanco es el estilista que está detrás de la imagen de Ana Mena que, en los últimos años, ha experimentado un cambio radical. “Le hemos dado una imagen”, asegura el artífice de esa transformación. “Su boom tras la pandemia ha sido el momento en el que ha querido establecer su imagen más fuerte y ha apostado por ello”, aseguraba.

Lleva mucho tiempo trabajando tanto como actriz como cantante, pero ha sido desde la pandemia cuando hemos podido ver su evolución más marcada. Víctor tenía claro lo que quería aportarle a su imagen: “Lujo. El lujo y el glamour es lo que yo vendo. Sabiendo que es una chica joven y moderna y que tenemos que jugar con tendencias, hago lo de siempre”.

De ahí que últimamente la hayamos visto con creaciones de Moschino, Alberto Ferretti, Versace o, incluso, Balenciaga. A Víctor le gustó especialmente el Versace Atelier de cristales que llevó en el videoclip de Música Ligera. “Es un vestido muy top”, admite. “Como referente para vestir a Ana Mena me fijo mucho en Ariana Grande y ese vestido también lo llevó ella y me gustó mucho que pudiera llevar un vestido que había llevado una persona icónica”.

Lookazo en LOS40

Rosalía también es otra inspiración. De hecho, después de ver el look que le había diseñado Natalia Fedner para su videoclip con The Weeknd, buscó otro estilismo de la misma diseñadora para Ana. Fue el que llevó a LOS40 Music Awards. “Arrasó, era todo de metal, con el frío que hacía en noviembre y ella todo de metal y minúsculo… y se atrevió a bailar con taconazos de 11cm. Lo da todo y se atreve a todo y te da para hacer algo más show para una actuación”, confiesa.

Y es que, si hay algo que Víctor admira de la cantante es su capacidad de trabajo. “Ana tiene esa dulzura que ves en una chica jovencita y además es actriz, que mucha gente no lo sabe, y fue una chica Almodóvar, está super preparada, es de todo. Es una chica que lleva toda la vida trabajando y se merece todo lo bueno que le pueda venir porque es la primera que está a las seis de la mañana preparándose y se va a dormir a las tres de la mañana si hace falta”, asegura.

Ana Mena tiene un cuerpo espectacular y hay pocas cosas que no le favorezcan, pero si hay que elegir, Víctor se decanta por “toda esa imagen rollo Massiel, le queda muy bien y es una imagen que realmente no se ve tanto aquí en España. La que podría llevarla un poco es Aitana, pero ella es más de pantalón, no lleva vestidos setenteros y creo que las dos se complementan muy bien en eso, tienen una imagen completamente diferente, siendo las dos las chicas más importantes del momento”.

Vestida para Idol Kids

Víctor Blanco también ha estado detrás de los looks de Ana para Idol Kids. “Es su primer programa como Coach, así que, lo que queríamos, sobre todo, eran cosas divertidas ya que es Idol Kids, y te da margen para poder hacer cosas más divertidas, femeninas, coloridas…. Y, sobre todo, hacer moda. Looks muy moda, tendencia y para mí, como estilista, es una exposición de mi creatividad, así que, es un formato divertido para disfrutar con el estilismo”, asegura Víctor.

El estilista también confiesa que no tiene en cuenta el vestuario de sus compañeros. “Sinceramente no, porque cada persona tiene sus propios estilistas, y no tenía contacto con los demás. A veces sí que nos pasaban fotos desde la productora para saber, pero ya sabes cómo funciona este mundo, a veces te llega EL LOOK, y necesitas usarlo porque al terminar se va volando a NY, Londres o Milan… y no estaba dispuesto a perder esos looks jejeje”, admite.

Por cierto, que no descarta convertirse, también, en estilista de Omar Montes. “Trabaje con él para una cosa de Amazon, es un chico super divertido, nunca se sabe que puede pasar”, deja caer.

Hemos seleccionado algunos de los looks del programa para que Víctor los comente y analice.

#1. Giambatista Valli

Este mini vestido negro de Giambatista Valli lo completó con botas de cristales de Swarovski de LeSilla. Es el que le veremos puesto la próxima semana y que ya hemos podido ver en la promo. “Un vestido super de moda, con unas botas infinitas de cristales, mi look favorito de la temporada”, asegura Víctor.

También lleva unos guantes en azul eléctrico. “Personalmente me encantan, traen un toque romántico, transgresor, y todo dependiendo del color o material, es un accesorio magnífico para cualquier estilismo”, confiesa sobre este complemento.

Ana Mena en 'Idol Kids'. / Foto de Fremantle Spain cedida por Víctor Blanco

#2. Bárbara Bui

No todos los estilismos son vestidos. También hemos podido ver a Ana con pantalones con en esta propuesta de animal print que le daba un toque muy sexy.

“Quería seguir un poco la estela del Negro de Agent Provocateur, algo en plan ejecutiva, pero en plan chic con el blazer oversize. Además, se grabó en invierno, lo cual hace que los looks sean un poco más invernales”.

Ana Mena, espectacular en 'Idol Kids'. / Foto de Fremantle Spain cedida por Víctor Blanco

#3. Giambattista Valli

Este mini vestido rosa es “super femenino, muy de barbie, quería empezar el programa así, con algo muy girly”. Un mini vestido de ensueño y es que las creaciones de este diseñador son muy especiales.

“Me ha prestado 3 looks para Idol Kids, y Valli solo viste a gente como Ariana grande, Dua Lipa, JLO, así que, la relación con estos diseñadores es primordial para tener cosas tan exclusivas y que posicionen tan bien a mis clientes”, asegura Víctor.

Ana Mena en el estreno de la segunda temporada de 'Idol Kids'. / Foto de Fremantle Spain cedida por Víctor Blanco

#4. Versace

También la hemos con este vestido de inspiración en el basket. “Este es un look muy fashion, es de la colección actual de Versace”, confirma Víctor que completó el estilismo con unas botas XXL.

“Super tendencia, ya llevamos varias temporadas, y este año por ejemplo Versace las ha sacado de latex, con taconazo y super plataforma, un must!”, asegura sobre este calzado.

Ana Mena con inspiración deportiva en 'Idol Kids'. / Foto de Fremantle Spain cedida por Víctor Blanco

#5. Agent Provocateur

“Muy de ejecutiva sexy. Quería que al ser la primera imagen de promo de Ana se viera un look super profesional. Después, ya hemos jugado mucho con los colores, y estampados...”, asegura sobre este corsé con pantalón en negro. “Me encantan los vestidos, pero un buen sastre a veces también es ideal!”, añade.

Ana Mena, profesional y sexy en 'Idol Kids'. / Foto de Fremantle Spain cedida por Víctor Blanco

Ya sabemos por qué cada día vemos más estupenda a Ana. Víctor Blanco tiene mucho que ver.