Antonio José anuncia ‘Parará’, su próxima colaboración con Nicole Favre

La etapa Fénix de Antonio José está llegando a su fin y con ello, el estreno de más música. En mayo, pudimos disfrutar de una colaboración refrescante y veraniega del artista junto a Chema Rivas, Agarraito, y en una semana escucharemos otra nueva que fusiona España y Perú: Parará.

Antonio José lanzará junto a Nicole Favre el tema Parará el próximo 18 de agosto. Una canción que promete ser muy especial para ambos cantantes y que fue compuesto en varias tandas, además de países. Comenzaron a escribirla mientras los dos se encontraban en México, pero no pudieron terminarla. Por eso y gracias a la tecnología, continuaron vía Skype entre España y Perú. ¿El resultado? Lo veremos en una semana.

Los dos artistas se han hecho muy amigos y se muestran contentos de poder estrenar esta nueva canción. “@nickifav amiga mía te quiero y admiro a partes iguales desde el minuto uno en que te conocí. #PARARÁ YA ES UNA REALIDAD y estoy ansioso de que nuestra gente la escuche y la haga suya 😊🙏🏻💪🏻. Desde España (país que te va abrazar apenas te conozcan) te mando un beso de esos bien apretaos’. 🙏🏻🙌🏻♥️”, escribió el cordobés en su cuenta de Instagram cuando anunció la colaboración.

Nicole Favre no se quedó atrás y le respondió con unas palabras muy emotivas a ese mensaje: “Amigo mio, eres de esas pocas personas que llegan a mi vida para quedarse. No sólo te admiro muchísimo sino que no sabes el inmenso cariño que te tengo. Es un honor para mi tener una canción con tremendo artista… gracias por sumarte a esto🤍 Enamorada de la canción desde que nació 😍”.

Además, ya conocemos uno de los versos de la canción gracias a la peruana: “un mar de por medio y de pronto te tengo”. Todo parece indicar que será un tema muy romántico, el cual irá acompañado de un videoclip ya grabado. Con las imágenes que han subido ambos artistas se demuestra la complicidad, buena relación y amistad que tienen y que seguro que se transmitirá en el vídeo oficial de Parará.

Antonio José ultima los conciertos de su Gira Fénix. El 18 de agosto tocará en el Starlite de Marbella y el día 20 en Las Torres de Cotillas. En octubre, realizará los dos últimos shows del año en Palma de Mallorca y Granada, el 7 y 21, respectivamente.