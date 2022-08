Así suena ‘La camisa negra’ de Juanes cantada por Damiano David de Maneskin

Parece que Maneskin lo ha hecho adrede. Esta semana, Juanes ha cumplido 50 años y lo ha celebrado con el lanzamiento de un libro autobiográfico titulado 'Juanes - 1.576.800 segundos'. La banda italiana, por su parte, ha publicado de casualidad una cover medio improvisada de su éxito La camisa negra. Cualquiera podría decir que ha sido un bonito homenaje por el cumpleaños del colombiano.

Maneskin ha estrenado el primer episodio en YouTube de un tour diary sobre sus aventuras en la carretera y los diferentes lugares que están visitando de gira. "Cuatro niños alborotados, los escenarios más grandes el mundo, miles de fans escandoloso. Échate a la carretera con nosotros, rockeando por Europa, América, Asia y nuestra casa, Italia. Esto es Maneskin", así es cómo Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi describen y dan la bievenida a esta serie de vlogs.

Måneskin on the road - Episodio 1

En el vídeo, podemos ver resúmenes de pruebas de sonidos, momentos en el camerino y, por supuesto, durante el show en directo. Las imágenes muestran los conciertos que han tenido lugar durante el mes de junio, que incluyen los siguientes festivales: Rock Am Ring (Nürburgring); Rock Im Park (Nürnberg); Summer In The City (Vilna); Nova Rock (Nickelsdorf); Showcase (Bruselas) - Humberto Tv Show (Amsterdam); y Lignano Sabbiadoro (Italy). Y precisamente, en esta última localidad es donde hemos podido escuchar a los representantes de Italia en Eurovision 2021 tocar la popular canción de Juanes.

En perfecto español, Damiano David se arranca, acompañado por el resto de la banda, a cantar La Camisa Negra durante lo que parece un fin de soundcheck de lo más distendido. Este pequeño clip ha saltado a Twitter, red social donde se ha hecho rápidamente viral y ha causado tal sensación que más de un fan de habla hispana ha caído redondx al suelo.

Maneskin tocando camisa negra de Juanes ha salvado mi día pic.twitter.com/NaFKeqltYw — 🌜atheneå🌛 (@redsadwhore) August 10, 2022

"Me desmayo"; "ojalá la toque en el CCME", "Me muero"; "no sabía que lo necesitaba" o "adoro esta simulación"... han sido solo algunos de las innumerables reacciones que ha recibido el vídeo.

Como sabemos, no ha sido la única ocasión en que Damiano David ha estado relacionado con el español (ya sea por el idioma, como esta vez, o por nuestra cultura). Y es que hace un mes, Guitarricadelafuente le enviaba, ni más ni menos que, aceite de oliva de su pueblo. Un obsequio que el italiano le agradeció a través de las redes sociales.