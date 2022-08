Paulo Londra y Ed Sheeran dejan los males afuera en ‘Noche de Novela’: ¡Mira el vídeo y la letra!

Una vez papá me aconsejó

“Mira pa’ adelante aunque pegue el sol”

Y ahora que lo entendí, y encima se fue el sol

La noche me puso más vacilón

Ahora lo mío nunca para

Mucho tiempo encerrado me hizo querer la vereda (Ah-ah-ah; eh)

Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera (Eh; woh-oh-oh)

Dejé los male’ afuera

Cuando en еl party vino ella (Ella)

Una noche de novеla

Cuando la vi pasar, como se iba con el viento

Los male’ afuera

Cuando en el party vino ella (Wuh-uh-uh)

Una noche de novela (Eh)

Cuando la vi pasar, como se iba con él (Yo)

I can feel your eyes could change the end, oh

Take me from the start until crescendo

We’ll do what you want, I’ll let my friends go

I think this night has got potential

Fill up my cup, getting a buzz, lettin’ you take hold

Open it up, two into one, love is a gatefold

Mixing chemicals, salt upon the rim

Tryin’ to drown every memory living on the brink

I love how you do it like that

Guess I left the city just to move right back

I want only you, that’s facts

Can I get you alone

You could cover up my bruises and

We could turn the moment into music

Pour it out drink it down like hooligans

Noche de novela, let’s do this, ayy

Dejé los male’ afuera

Cuando en el party vino ella (Ella)

Una noche de novela

Cuando la vi pasar, como se iba con el viento

Los male’ afuera

Cuando en el party vino ella (Ella)

Una noche de novela (Oh-oh)

Cuando la vi pasar, como se iba con él (Yo)

Ey, contigo el tiempo pasa lento

Take me from the start until crescendo

Y me está costando cuando duermo

I think this night has got potential

Ey, contigo el tiempo pasa lento

Take me from the start until crescendo

Y me está costando cuando duermo

I think this night has got potential

Y si salgo pa’ los bare’, ¿cómo no hablarle?

Si me dice que no tenga miedo a equivocarme (No, no)

Una noche bella, ella no deja el baile

Y yo como tonto que no dejo de mirarle (Eh-eh)

Y si salgo pa’ los bare’, ¿cómo no hablarle?

Si me dice que no tenga miedo a equivocarme (Oh-oh-oh)

Una noche bella, ella no deja el baile

Y yo como tonto que no dejo de mirarle

Dejé los male’ afuera

Cuando en el party vino ella (Ella)

Una noche de novela

Cuando la vi pasar, como se iba con el viento

Los male’ afuera

Cuando en el party vino ella

Una noche de novela (Oh-oh)

Cuando la vi pasar, como se iba con él (Yo)

(Dejé los male’ afuera)

Leones Con Flow

Paulo Londra (Ah)

(Una noche de novela)

Ed Sheeran

Dímelo, Fede

Pa’fuera, afuera