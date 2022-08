6 películas que ver si te has quedado con ganas de más amor tras ‘Corazones malheridos’ en Netflix

El pasado 29 de julio llegó a Netflix Corazones malheridos, una nueva comedia romántica, adaptación de la novela de Tess Wakefield, que ha hecho suspirar de amor a muchos. De hecho, no tardó nada en colarse en el ranking de la plataforma ocupando ahora mismo el número 1.

Sofía Carson y Nicholas Galitzine demuestran que la línea que separa el odio del amor es muy fina. No congenian cuando se conocen, pero una boda de conveniencia les ayuda a conocerse y transformar su relación.

Si eres de los que la has visto y te has quedado con el cuerpo con ganas de más historias de amor tiernas como esta, no tienes más que echar un vistazo a este listado y seguir suspirando.

#1. Cenicienta

Muchos han caído rendidos a los pies de Nicholas Galitzine, así que, para los que quieran seguir viéndole en pantalla, deberían buscar la versión de este cuento clásico que protagoniza Camila Cabello. Una oportunidad más de ver a este actor británico que cada día tiene más adeptos. La puedes encontrar en Amazon Prime Video.

#2. La última carta de amor

Una película del año pasado protagonizada por Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner y Joe Alwayn. Y no la recomendamos solo porque salga el novio de Taylor Swift, que también, sino porque comparte otra de esas historias que te ayudan a volver a creer en el amor con un toque de nostalgia.

Una periodista encuentra unas cartas de amor de 1965 y se lanza a investigar la historia que hay detrás mientras vive la suya propia. La puedes encontrar en Netflix.

#3. Déjate llevar

La guioniesta de A todos los chicos de los que me enamoré firma también el guion de esta película basada en la novela juvenil de Sarah Dessen. Una joven, el verano previo a entrar en la universidad decide irse a pasar las vacaciones con su padre a Colby y allí conoce a un misterioso chico, con mochila de pasado, que pone su mundo patas arriba. Otra comedia romántica de este 2022 que también tiene Netflix y que también habla de la búsqueda de identidad.

#4. Entre dos mundos

Otra adaptación es Entre dos mundos basada en la novela juvenil de Marc Klein que tiene de romántico lo mismo que de drama. Joey King da vida a Tessa que comienza una historia de amor que no dura mucho ya que su chico, Kyle Allen, sufre un accidente que acaba con su vida. Tras su muerte se convence de que su chico intenta reconectar con ella desde el más allá. Seguimos en Netflix.

#5. Temporada de bodas

En el ranking de Netflix también se ha colado esta comedia romántica estadounidense sobre la cultura hindú que tiene a Pallavi Sharda y Suraj Sharma. Dan vida a dos jóvenes hindús que viven en Estados Unidos y se ven envueltos en la tradición de esta cultura de encontrar pareja a los hijos. Se ponen de acuerdo para fingir ser pareja y librarse de las presiones y tras compartir la temporada de bodas, acaban viéndose de otra manera. Claro que él no ha sido totalmente sincero con ella.

#6. Quiero que vuelvas

Volvemos a Amazon Prime Video para ver Quiero que vuelvas, otra comedia romántica de este año que nos cuenta la historia de Peter (Charlie Day) y Emma (Jenny Slate) que cuando pensaban que su relación iba viento en popa y tocaba dar el paso definitivo se tienen que afrontar a la ruptura. Juntos idean un plan para recuperar a sus ex, aunque el final no es el esperado.

No está mal como aperitivo para vivir un romance este verano, aunque sea a través de la ficción.