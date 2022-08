Harry Styles: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

Parece que fue ayer cuando Harry Styles comenzó su carrera musical junto a otros cuatro chicos británicos/irlandeses que habían causado furor en Factor X. De eso hace ya más de una década: el tiempo que ha transcurrido entre el debut del músico en One Direction con What makes you beautiful? y su más reciente single Late night talking ahora en solitario.

Durante todo este tiempo, el intérprete no ha parado de trabajar construyendo su camino en la industria y haciéndose un nombre en solitario después de dejar de lado a una de las boybands más importantes de la historia. Nada sencillo y no al alcance de cualquiera. Pero Harry tiene ese 'algo' que le lleva a triunfar musical y estéticamente.

Así ha cambiado de su primer a su último vídeo.

Harry Styles, en What makes you beautiful? con 1D

Para hacernos una idea de quién era Harry Styles cuando consiguió vender más de un millón de singles con su debut musical con One Direction debemos decir que era menor de edad. Cuando What makes you beautiful? vio la luz aquel 11 de septiembre de 2011, el inglés tenía 17 añitos.

Y eso queda claro en cada fotograma del clip. Su cara es la de un adolescente, su look dulcificado al gusto de Simon Cowell para responder a los gustos juveniles de aquella época en la escena musical británica y su inconfundible pelo largo que se ha convertido en una seña de identidad.

Si el Harry Styles de 2022 analizara el estilismo de aquel Harry Styles de 2011 probablemente rechazaría volver a llevar unos trousers con una camisa a cuadros de manga corta. Demasiado impersonal, en mi opinión, para todo un icono de la moda como se ha convertido el británico.

¿Y sus anillos, pulseras, collares, abalorios...? Pues una pulsera en la mano izquierda y se acabó... ¡ays!

Harry Styles en Late night talking

Y de la imagen blanca de Harry Styles en sus inicios en 1D pasamos al brillante colorido del músico en Late night talking. No solo son sus cuatro cambios de vestuario para rodar el clip, que también. Es la propuesta estética del intérprete acorde con su música, su carácter y su personalidad.

Todo rezuma glamour dentro de la sencillez. Sus pijamas de lunares lucen mejor en Harry que cuando el que firma este artículo se pone traje y chaqueta. Cuestión de estilo. Se tiene o no se tiene. Y vaya sí lo tiene: chaquetas con adornos florales encima del pijama... Es un Harry Styles en plena creatividad. Gloriosa creatividad.

11 años han pasado entre ambos vídeos y el tiempo también pasa factura en su rostro. Del adolescente hemos pasado al hombre maduro con barba incipiente cantándole ya no al primer amor sino al amor nocturno. Ahora tiene el pelo algo más corto pero es inevitable pensar que tarde o temprano va a regresar su look más travieso.

Los anillos, collares, pulseras, bufandas a lo Harry Potter y demás accesorios reclaman también su espacio en Late night talking. Es su marca estética. Aunque la mirada de este chico de 28 años siga siendo la misma que vimos por primera vez en aquellas playas de Malibú.