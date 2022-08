Los mejores looks de Harry Styles en su ‘Love On Tour’ por Europa

Harry Styles acaba de finalizar su gira Love On Tour por Europa, tras 24 conciertos donde ha arrasado. Había muchas ganas de ver al británico subirse a un escenario para presentar su último álbum Harry’s House y hacer todos esos shows que tuvo que posponer por culpa de la pandemia. La espera terminó y el intérprete llenó hasta la bandera todos y cada uno de los recintos donde se iba a presentar.

Además de su música, algo muy destacable de Harry Styles son sus looks. Ya nos deleitó con buenos outfits en la anterior gira, pero en este Love On Tour lo ha vuelto a hacer. Siempre bajo el estilismo de Harry Lambert, el británico se deja guiar para llevar cada noche una vestimenta diferente, mostrando versatilidad.

Todos los looks que ha llevado en sus 24 conciertos llevan la firma de Gucci, con quien, además, ha trabajado mano a mano para elaborar su propia colección de ropa, HA HA HA, que verá la luz en octubre de 2022, según The Wall Street Journal. También están presentes sus inseparables zapatillas Adidas rojas.

Dependiendo del show, Harry Styles ha apostado más o menos en cuanto a extravagancia. Por eso, te vamos a mostrar solo algunos de los mejores looks que ha llevado Harry Styles en su Love On Tour por Europa:

Londres, Reino Unido - Noche 1

El 18 de junio, Harry Styles hacía su primera aparición en Londres. Era una de las dos noches en las que se podría disfrutar del británico en Wembley Stadium. Para la ocasión, el artista llevó un outfit compuesto por una camiseta básica blanca y un peto lleno de corazones rojos, el cual muchas de sus fans han intentado imitar.

Dublín, Irlanda

Harry Styles se presentaba en Dublín el 22 de junio. El Aviva Stadium abría sus puertas para recibir al británico en su única visita a Irlanda. En este caso, el cantante quiso arriesgar, llevando un mono verde y blanco con un cinturón.

Amsterdam, Países Bajos

Harry Styles pisó la ciudad caracterizada por sus bicicletas el 9 de julio. Amsterdam le recibió con los brazos abiertos y él no quiso defraudar. Para su show en el Ziggo Dome, llevó un look completo de cuero. Un pantalón gris, combinado con una chaqueta del mismo color, pero con algunos toques naranjas y lentejuelas fue lo que llevó el artista.

Cracovia, Polonia

El 18 de julio, el británico visitaba una de las ciudades de Polonia, Cracovia. El Tauron Arena recibió a Harry Styles, que en esta ocasión prefirió apostar por un look sencillo. Llevar un outfit básico puede ser también sinónimo de calidad y en este caso es todo un acierto. El cantante visitó un pantalón blanco roto de cuero, junto con una camiseta rosa y verde a rayas. También quiso llevar un collar como accesorio.

Colonia, Alemania

Un par de semanas después del concierto de Amsterdam, Harry Styles se presentaba en Colonia, Alemania, para llevar a la ciudad su Love On Tour. En este caso, después de llevar otros outfits, repitió el estilo del show de los Países Bajos, pero con otro color. Todo era igual excepto el color predominante del look de cuero que fue rojo, en vez de gris.

Turín, Italia

Harry Styles visitó Turín el 26 de julio, concretamente, el Palo Alpitour. En esta ocasión, el artista cambió por completo su vestuario y lo llenó de lentejuelas. Rayas rosas, azules, verdes y rojas eran los colores tan vivos y brillantes que decidió usar para este mono que no dejó indiferente a nadie.

Madrid, España

No podemos despedir este repaso sin ver el look que llevó Harry Styles en el único concierto que realizó en España. Madrid se llenó de locura y alegría para abrir las puertas del Wizink Center en su penúltima fecha de la gira europea. En el outfit que llevó el británico destacaba el amarillo, presente en un pantalón que lleva dicho color y rayas rosas, combinándolo con una camiseta donde también aparecía el rosa, verde, naranja y azul. No pudo faltar un collar de perlas.

Estos son solo algunos de los 24 looks diferentes que llevó Harry Styles en cada uno de sus conciertos. ¿Con cuál te quedas tú?