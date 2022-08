¿Qué ha sido de Olly Murs, ex concursante de ‘The X Factor’ y autor del éxito ‘Troublemaker’?

El programa The X Factor fue toda una mina de nuevos talentos. Artistas como One Direction, Little Mix o Leona Lewis, y Angy, Leire Martínez o María Villalón en nuestro país, salieron de esta fábrica de crear auténticos fenómenos musicales.

Otros, con mayor o menor impacto, también consiguieron hacerse un hueco en la industria durante un tiempo. Entre ellos, Union J, James Arthur, Cher Lloyd u Olly Murs.

Precisamente, Olly Murs quedó en segunda posición en la sexta edición del concurso, tan solo por detrás de Joe McElderry. El reality show le dio la oportunidad de ganar popularidad, visibilidad y crear temazos como Troublemaker en colaboración con Flo Rida en 2012.

Trayectoria musical

A lo largo de su carrera musical, Olly publicó 5 álbumes de estudio:

Olly Murs (2010)

In Case You Didn't Know (2011)

Right Place Right Time (2012)

Never Been Better (2014)

24 Hrs (2016)

You Know I Know (2018)

A excepción de su homónimo y álbum debut, el británico presentó en directo cada uno de sus discos en tour, el último el pasado 2021 llamado Summer Tour.Además, fue telonero de JLS, One Direction o Robbie Williams durante sus primeros años en activo.

Entre su palmarés, cuenta con varias nominaciones a los BRIT Awards y otros tantos galardones como reconocimiento a esta faceta artística. Ganó el premio a Mejor álbum británico en los BBC Radio 1 Teen Awards y Mejor artista masculino en los Digital Music Awards de 2011; se hizo con la estatuilla a Mejor artista masculino británico en los Kids Choice Awards de 2012; Mejor artista británico solista en los BBC Radio 1 Teens Awards de 2013; Mejor artista internacional en los premios que otorga la revista alemana Goldene Kamera en 2015.

Presentador y personalidad británica

En 2011, presentó el programa de resúmenes The Xtra Factor junto a Carolina Flack, fallecida en 2020. Cuatro años después, con ella también fue el conductor la edición número 12 de The X Factor. Del mismo modo, en televisión protagonizó y condujo varios programas navideños y musicales especiales. En radio, ha presentado varios especiales en la BBC y Heart FM.

En la actualidad, es coah de The Voice UK desde 2018. También desde el año pasado, Olly Murs es el presentador del reality show británico Starstruck UK (Lluvia de Estrellas).

Actor de doblaje

Murs debutó en 2019 poniendo la voz al personaje de Spike el Doberman en el doble episodio especial llamado A summer to remember de la serie de animación de Disney Channel 101 Dálmatas. E hizo un cameo vocal como el personaje Junior Agent en la película Spies in Disguise.

Filántropo

Ha donado grandes cantidades de dinero gracias a su participación en diferentes eventos y programas de teleivisión, como Soccer Aid, Quién quiere ser Millonario, Allá Tú (Deal or no deal) y a la colaboración con distintas ONGs, como UNICEF, Comic Relief, Brain Wave o Rays of Sunshine.

Uno de sus últimos actos altruistas fue 'Climb for Caroline' celebrado en 2021. Una ruta de senderismo con el objetivo de recaudar fondos en favor de Samaritans, asociación de apoyo a la salud mental nombrada tras la muerte de su amiga la también presentadora Caroline Flack.