¿Por qué es fiesta el 15 de agosto y en qué comunidades se celebra?

El mes de agosto es una fecha muy señalada para cientos de españoles que disfrutan de sus vacaciones, pero también es la temporada de fiestas y festejos populares en barrios y pueblos. Algo que ya hemos empezado a disfrutar en Vitoria, que ha acogido en sus calles las fiestas de la Virgen Blanca, en el centro de Madrid que ha encadenado las Fiestas de San Cayetano, las Fiestas de San Lorenzo y las Fiestas de La Paloma y ahora es el turno de otros festejos populares. Muchos de ellos se encuentran repartidos por los diferentes puntos de nuestra geografía española. Y es que ya son muchos los que han podido disfrutar de las verbenas y tradiciones de su pueblo y a otros les quedará poco tiempo para ello. En cualquiera de los casos, gran parte de estos festejos coinciden con el 15 de agosto, que es fiesta nacional.

Esta fecha es también muy señalada en el calendario por todos los ciudadanos, no solo porque es un día no lectivo para muchos colectivos, sino porque es la celebración de la Virgen de la Asunción, donde se conmemora la entrada de la Virgen María al cielo, tal y como por convención social creen los seguidores del cristianismo y que tiene un enorme significado en muchos lugares de nuestro país.

Fuera como fuere y estés o no de acuerdo, como decíamos en el calendario laboral el 15 de agosto figura como un día festivo, lo que se traduce en un día de descanso asegurado a excepción de si cae en fin de semana, donde cada comunidad puede elegir mantenerlo o traspasarlo a otro día con alguna fiesta de carácter más autonómica.

Sin embargo, este lunes 15 de agosto es perfecto para muchos porque encadenan un día más al fin de semana convirtiéndolo en un estupendo puente, que les permitirá disfrutar de un día de descanso más. El aliciente perfecto para hacerte una escapada fuera de tu lugar de residencia o simplemente descansando y desconectando de este asfixiante calor y de la rutina.

¿Dónde es fiesta el 15 de agosto?

Llegados a este punto seguramente te hayas preguntando si el lunes 15 de agosto es festivo en todos los lados o solo en algunas regiones. La respuesta estamos seguros que te va a gustar mucho, ya que este el 15 de agosto es fiesta nacional, a diferencia de lo que sucedió el pasado año, cuando varias comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León) optaron por reservar el festivo del 15 de agosto con un carácter autonómico y no nacional.

Sin embargo, en este 2022 la Virgen de la Asunción está recogido como un día retribuido y no recuperable en el calendario lectivo de toda España. Por lo que las regiones autónomas no podrán modificarlo y no existirá excepción alguna. ¡Todos tenemos fiesta!

Otros festivos nacionales cercanos

Pese a que cuesta tener la vista puesta en los próximos meses cuando todavía estamos disfrutando de los últimos coletazos del verano, cabe recordar que hasta el próximo mes de octubre no se podrá disfrutar de ningún festivo nacional.

Concretamente, hasta el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, los ciudadanos no podrán disfrutar de un descanso en todo el territorio. Le siguen el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución española y 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.