Zayn Malik se pone nostálgico y canta uno de los temas más especiales de One Direction

Hace ya siete años desde que One Direction hizo una pausa que se ha prolongado hasta nuestros días. El grupo parece que ya no volverá, pero su recuerdo sigue intacto. Todavía millones de personas se saben sus canciones al dedillo y la nostalgia aflora cada vez que vemos a algunos de sus integrantes hacer referencia a la boyband. El último de ellos ha sido Zayn Malik, quien nos ha dejado con los pelos de punta.

Un vídeo en blanco y negro de 30 segundos es lo único que ha necesitado Zayn Malik para devolvernos a 2014. Con un tono muy nostálgico, apoyado en una mesa y mirando al horizonte, el cantante ha interpretado un fragmento de Night Changes. Este tema de One Direction pertenece al disco Four, el último en el que estuvo presente el artista.

La pieza audiovisual la ha subido a su cuenta de Instagram y, como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar. Sorpresa, alegría, llantos y nostalgia se han mezclado para hacer un popurrí de emociones entre los fans de la boyband. “si ni el mismo zayn supera 1D, por qué lo tendria que hacer yo?”, escribía @maailths, seguidora del artista en Twitter.

Esta añoranza no es nueva en el artista, ya que en junio subió también un vídeo donde hacía el agudo que él mismo interpretaba en You and I, otro de los temas de One Direction. ¿Qué le ocurre a Zayn? ¿Echa de menos la boyband? Estamos seguros de que se ha puesto nostálgico más de una vez recordando viejos momentos.

Zayn no es el único miembro de One Direction que recuerda con cariño al grupo, el resto de sus integrantes también. Como es el caso de Harry Styles, quien está de gira mundial con Love On Tour, donde aprovecha para cantar algún tema de la boyband como What Makes You Beautiful. Niall Horan fue a verle a uno de los conciertos que realizó en Inglaterra y se le iluminaba la mirada al ver a todo el público disfrutar con esta canción. ¡Qué bonito!