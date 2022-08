Adele revela que su hijo Angelo “está obsesionado” con Billie Eilish

El lanzamiento de 30 para Adele supuso un renacimiento para la cantante, tanto a nivel personal como profesional. El disco, lanzado en noviembre del pasado año, se centra en temas como el dolor, la aceptación y la esperanza, siendo el tema My Little Love una dedicatoria y una disculpa a su hijo Angelo, de quien se incluyen audios caseros en el proyecto.

La revista Elle (tanto en UK como en EEUU) acaba de publicar un fotorreportaje y una entrevista muy íntima con la artista, a la que han seguido de cerca durante los meses de junio y julio, en la que ha desvelado que está muy enamorada, que se encuentra en un momento realmente bueno anímicamente y que su hijo "está obsesionado" con Billie Eilish, entre otras cosas.

Después de estar en Estados Unidos, primero en su casa y después en Nueva York visitando a su pareja, el agente deportivo Rich Paul, el medio cuenta que la británica regresó en junio a Londres precisamente para llevar a su hijo a ver a la cantante de Happier Than Ever en su gira por Reino Unido, además de cumplir con otros compromisos profesionales, como actuar en Hyde Park.

Adele ha asegurado que el pequeño "está obsesionado" con ella. "Se va directamente a su habitación después del colegio, se lee todas sus letras y luego las quiere comentar", declara.

La cantante de Easy On Me comenta que ella también está obsesionada, pero con su pareja. Con Paul ha celebrado un año de relación. "Nunca he estado enamorada de esta manera. Estoy obsesionada con él", dice. Y a la frase "te enamoraste perdidamente de él" por parte de la entrevistadora, la cantante contesta "Y más allá".

Con la mente en su residencia en Las Vegas

Además de revelar el motivo por el que ha dejado de promocionar su último disco, Adele también ha afirmado que está con la mente en su residencia de Las Vegas.

A principios de enero, la artista cancelaba muy apenada y decepcionada estos shows por problemas de logística y planificación, ya que las entregas se habían retrasado y era imposible sacarlo adelante a tiempo.

Los nuevos conciertos tendrán lugar a finales de año en el Colosseum y culminarán la era alargada de 30. Weekends With Adele se celebrarán cada fin de semana los viernes y los sábados.