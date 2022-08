Belinda a través de sus discos: analiza ‘Belinda’, ‘Utopía’, ‘Carpe Diem’ y ‘Catarsis’

Como adolescente de bien, me pasé la primera década de los 2000 escuchando a Belinda en bucle. La mexicana con ascendencia española puso banda sonora a esa parte agridulce de la vida con canciones como Lo siento, Bella traición, Te voy a esperar y otros hits de su longeva carrera discográfica. Como entenderéis, cuando me dijeron hace unas semanas que iba a entrevistar a la cantante por el lanzamiento de Las 12, su hit veraniego junto a Ana Mena, no me pude aguantar las ganas de preguntarle por los cuatro discos que la habían consagrado como la princesa del pop latino.

Belinda, Utopía, Carpe Diem y Catarsis son los títulos que forman parte del imaginario de una buena legión de incondicionales que dijeron sí a un universo que la cantante empezó a materializar en 2003. Armar un proyecto tan sólido parece fácil. Sin embargo, Belinda tuvo que pasar entremedias por claroscuros que quedaron reflejados en sus diferentes trabajos. Como ahora tiene intención de enfocarse de lleno en su música, en su discografía, pedí a la mexicana que analizase esos álbumes que fueron tan importantes para una parte de la generación millennial.

Belinda (2003)

Portada del primer disco de Belinda / BMG

Lo siento, Angel, Boba Niña Nice y No entiendo (feat Andy y Lucas) son algunos de los tracks que incluye el álbum debut de Belinda. Fue su carta de presentación al mundo y su rotundo éxito la llevó a lo más alto, posicionándose como la revelación dentro del mercado internacional. Sin embargo, antes de recoger las felicitaciones, tuvo que plantarle cara a los mandamases de su sello. No quería cantar lo que escribían y producían otros, y no hacerlo supuso su primera victoria. "Los de la disquera me decían: 'No sabemos si vamos a meter tus composiciones porque eres una niña y queremos que cantes estas canciones de estos productores'. Les pedí por favor que me dejarán componer. Sin mis canciones no quería sacar un álbum. Quería cantar lo que yo vivía. Luché, luché, luché y al final pude meter todas mis composiciones. Belinda es un disco que, definitivamente, me marcó".

Utopía (2006)

Portada del segundo disco de Belinda / EMI

Tres años después, a punto de cumplir la mayoría de edad, Belinda sorprendió con un álbum que contenía canciones con una producción más ambiciosa y letras que bebían de las experiencias que la también actriz había vivido en primer persona. Conoció el amor y el mal de amores y plasmó sus vivencias, esos sentimientos que revoloteaban en su estómago, en su trabajo más oscuro, pero tan clave para su carrera. "Utopía es mi disco favorito. Es el disco más rockero y más arriesgado. Las letras hablan por sí solas. Empecé a vivir traiciones de amor, era la primera vez que me lastimaron de esa manera tan fuerte y tan real. No hay medicina para un corazón roto. No hay cura. También es un disco más oscuro, con ese toque dark que me encanta. Ese disco es lo que es Belinda. Utopía me representa en todos los aspectos".

Carpe Diem (2010)

Portada del tercer disco de Belinda / EMI

Carpe Diem fue un disco de transición apoyado en el pop más comercial después de experimentar en Utopía. Egoísta y Dopamina son las pistas más populares de este LP. El disco en sí no tuvo una gran acogida, pero le permitió crecer y entender la industria visto lo que vino tres años más tarde. "Siento Carpe Diem como un álbum más colorido. Pasé de ese mundo oscuro al 'carpe diem'. Tocaba vivir, ser feliz y salir de esa oscuridad. Era un momento de introspección para salir, reconocerme y disfrutar de la vida. Eso es Carpe Diem. La alegría y toque de colores que necesitaba".

Catarsis (2013)

Portada del cuarto disco de Belinda / EMI

Por último está Catarsis, el último álbum de Belinda hasta la fecha. Se publicó hace nueve años y desde entonces no se ha atrevido con un quinto. Lo cierto es que Belinda, con este trabajo, quiso apostar por un sonido que la diferenciara del resto y también la diferenciara de su propio pasado musical. Prefirió dejarse llevar por la intuición a ir a lo fácil. También tuvo que pelear. Y logro lo que se propuso, aunque el resultado, hablando estrictamente de ventas, no alcanzó las cifras que exigía por aquel entonces la convulsa industria musical. "Este disco salió cuando estaba cambiando el pop. Metí muchos toques urbanos y la disquera otra vez me decía: 'Esa música no va a pegar porque es urbana y tú eres pop'. Pero es que el pop estaba transformándose. En ese momento escuchaba a Arcángel y quería meter ese toque. Fue una pelea con la disquera, pero al final lo logré y ahora, años después, el urbano sigue siendo el nuevo pop. Se transformó. Catarsis era arriesgar y creer en un nuevo género".

