Roban en la casa de Mariah Carey durante sus vacaciones

Tras disfrutar de unas semanas en Capri, Italia, Mariah Carey ha llegado a los Hamptons para pasar unos diás en familia. Sin embargo, estos días no están siendo relajantes para la intérprete de All I Want For Christmas, ya que unos ladrones han aprovechado su ausencia para entrar a robar en su casa de Atlanta.

Según ha declarado la policía: “La investigación aún está abierta, pero no podemos dar más detalles”, explicaron las autoridades a la revista Page Six. La denuncia del asalto se hizo el pasado 27 de julio, pero no se ha conocido hasta casi tres semanas después.

Al parecer, los ladrones entraron en la mansión de Mariah Carey cuando disfrutaba de sus vacaciones con su actual novio, Bryan Tanaka, y sus dos mellizos de 11 años. De momento no ha transcendido qué objetos han sido sustraídos de la casa de la artista o si había dinero en metálico.

Durante su escapada, la cantante ha pasado varios días en Italia y ahora se encuentra en los Hamptons. La mansión en la que se están alojando está valorada en más de veinte millones de dólares y está situada en Eagle’s Point, una de las zonas más caras de los Hamptons.

De momento, ni Mariah ni sus representantes se han pronunciado sobre el robo en la casa que adquirió por casi seis millones de euros en noviembre de 2021. La vivienda está situada en Sandy Springs, Atlanta, y no se sabe si es su hogar habitual, ya que cuenta con todas las comodidades: nueve habitaciones, trece baños, piscina, cancha de tenis y área de juegos.

Habrá que esperar a que alguien del entorno de la artista aclare lo que ha pasado y si ha sido un gran asalto o, en cambio, no se han llevado nada importante para la familia.