Las conmovedoras palabras de Sara Carbonero a su amiga Elena Huelva, enferma de cáncer: “Gracias por ser faro”

Sara Carbonero ha ido a visitar al hospital a su amiga Elena Huelva, la novelista e influencer que lleva desde los 16 años padeciendo un sarcoma de Erwing, un tipo de cáncer muy agresivo. La joven, que dio a conocer públicamente su enfermedad en 2019, se ha convertido en un ejemplo de valentía por dar visibilidad a su tratamiento y lucha a través de las redes sociales, con decisión, honestidad y sin tapujo alguno.

Tras el encuentro, ambas se han dedicado mutuamente una carta pública a través de Instagram con unas conmovedoras palabras. La de la periodista, diagnosticada en 2019 con un cáncer de ovarios -que finalmente superó el año pasado tras una recaída-, rezaba así: "Querida Elena, querida amiga. Poco se puede añadir a todo lo que hemos hablado estos días (porque mira que tenemos 'palique'). [...] Te diré que me habría quedado a vivir en nuestro abrazo al llegar allí. Gracias, no hay palabras para describir tu generosidad, tu CORAJE, tu bondad, tu luz y tu energía, tus ganas de estar bien pero sobre todo de que los que te rodean lo estén. Que no te gusta nada quejarte ya lo sabemos y que te sonrojas cuando te dicen cosas bonitas también. Así que perdón de antemano. Pero es que es de héroes sonreír cuando el corazón llora. Y ser testigo de la vuelta del brillo de tu sonrisa, el mejor de los regalos. Hoy todo me huele a colonia de talco y me sabe a piruletas de corazones. Veo cebras de colores y escucho aplausos de fondo".

"Gracias por ser inspiración, maestra y faro para todos los que te admiramos, te adoramos y te necesitamos tanto. Gracias también por tus palabras. Escribes tan bonito como sientes. Sobre este tema sabes que faltan aún muchos capítulos por plasmar en nuevas páginas. Algunos los tenemos claros, tú ya sabes ,-) Ya mismo estamos dando guerra por ahí. Descubriendo nueva música, 'Malasañeando' como nos gusta y apurando para coger siempre el último tren de vuelta “para no perdernos nada', como dice Emi", continuaba el post.

Finalmente, Carbonero le manda una propuesta en forma de promesa: "Por último, Elena, cuadra bien ese calendario tuyo porque el 15 de octubre tenemos que ir a ver a Loquillo en Madrid, al Wizink. Y después, a L.A. Enhorabuena por lo conseguido estos días. Se puede. Nunca olvides lo fuerte que eres. Te quiero, pequeña gran mujer valiente. Nos vemos prontito. No te soltamos".

Este mensaje ha calado y emocionado entre los seguidores de ambas, que no han dudado en mostrar su apoyo y cariño.

Un año de amistad

Elena, por su parte, ha querido agradecer a Sara Carbonero el haberse cruzado en su camino hace un año por Gran Vía con dos palabras elementales que definen su relación desde entonces: "Amistad y coraje". "Dos cosas que necesitamos, siempre ,pero en las adversidades se vuelven más fuertes si son de verdad, si son leales", añade como pie de foto a su post.

"Ya os conté la conexión y la 'no casualidad' de cómo hace 1 año nuestros caminos en Gran Vía se cruzaron, para continuarlo juntas. Siempre os he compartido muchos bailes, fotos y cenas muy especiales, pero que estemos juntas en esta habitación me ha llenado un poquito el corazoncito que en estos días estaba un poco más triste que en las otras fotos juntas", relata Elena, autora de Mis ganas ganan.

Dirigiéndose directamente a la actual locutora de Radio Marca, expresa: "Sara, mujer y amiga con coraje, te admiro por muchas cosas, ya lo sabes; pero en estos días que has venido me has cedido un poquito de tu 'coraje' y fuerza para continuar, y eso para mi, es de las cosas más bonitas. Ya dimos aplausos cuando empezó el pitido de fin de quimio, pero tenemos que celebrarlo fuera del hospital mejor! Volviendo al sitio donde escuché por primera vez esta canción: Siempre quise ir a L.A. Dejar un día esta ciudad. Cruzar el mar en tu compañía…🎶 O más bien en 'la chica de ayer' Te quiero".