Bizarrap y su sesión #52 quieren entrar en la lista para demostrar que es una de las canciones del verano

Con la resaca de haber vivido un sábado histórico, el próximo 20 de agosto volveremos a vivir la lista de éxitos más importante del país. Rosalía corona actualmente la primera posición de la misma, haciendo de Despechá la canción oficial del verano... ¿O no?

Si has estado en alguna fiesta estas últimas semanas, seguro que no han faltado dos temas cuya letra no te puedes quitar de la cabeza una vez los escuchas. Los dos son candidatos a entrar en lista esta semana, y ojo, que mientras una lleva siendo todo un éxito desde hace meses, otra comparte trono con Rosalía como la que muchos consideran canción del verano 2022.

Puede que ya te imagines qué canciones son, pero a continuación te confirmamos cuáles son y te contamos cómo puedes apoyarlos para que entren en la lista. ¡Atención!

Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52

Cuidado con la última dupla del argentino del momento: Bizarrap ha vuelto a mirar hacia España y se ha aliado con Quevedo para un éxito que está demostrando no tener fronteras. Ha sonado en festivales de varias partes del globo en sus sesiones, y ahora puede entrar en la lista como una de las canciones más importantes del país.

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

Es increíble que un tema que nació a la sombra de su anterior sesión -con Villano Antillano- sea ahora uno de los mayores éxitos del productor y DJ, y que sea una candidata. ¿Quieres que esté dentro? Muy sencillo: Puedes apoyar su candidatura con #MiVoto40Bizarrap.

Envolver

Que Anitta es una de las reinas de la industria urbana internacional no es ningún secreto, aunque con Envolver demostró no tener límites. Desde que la publicó, se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de cualquier fiesta y playlists. ¿Logrará serlo también de nuestra lista?

Anitta - Envolver [Official Music Video]

Que Anitta se estrene este mes en la lista depende del apoyo que reciba, y se puede demostrar dándole mucho amor con el HT #MiVoto40Envolver.