Anitta desvela la fecha de lanzamiento de ‘Lobby’, su colaboración con Missy Elliot

Anitta es un no parar en cuanto a música y es que, a pesar de estar recuperándose de su operación de endometrosis, cada semana lanza una nueva canción. Esto es gracias a un proyecto que se ha propuesto sacar en forma de trilogía de temas muy potentes para añadirlos a la versión Deluxe del disco Versions of me. Nos ha deleitado con Gata y El Que Espera junto a Maluma, pero ahora nos trae una colaboración de titanas con Missy Elliot.

El título de dicha canción ya lo sabíamos. Se llama Lobby y se estrenará el 18 de agosto. El día 1 de este mismo mes, Anitta publicó un pequeño adelanto en su cuenta de Instagram en el que nos demostró que iba a ser un auténtico temazo. El tema lleva grabado varias semanas y a principios de julio las artistas se trasladaron hasta Atlanta para rodar el videoclip. “¡Sí! Estoy grabando un vídeo musical con Missy Elliot y no es un sueño”, explicó la brasileña en Twitter justo en ese preciso momento.

Desde hace dos semanas, la artista se encuentra lanzando temas. Primero estrenó Gata, donde se transforma en una auténtico Cat Woman para dedicar la canción a todas aquellas mujeres solteras que bailan solas y no se enamoran. Después, nos sorprendió con Maluma en El Que Espera, mientras relataba una historia de amor que no se dio como esperaban.

Con Lobby, la brasileña completa esta trilogía de canciones que lleva preparando desde meses atrás y que formarán la nueva versión de Versions of me. El último álbum de Anitta es una fusión de estilos y lenguas, y parece ser que continuará esta estela. "Versions of Me es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas", definía la cantante cuando estrenó este trabajo. Aún no hay fecha de estreno de este formato Deluxe, aunque seguro que no tardará en llegar.