Aitana se mete en el estudio de grabación y hay dos cosas que no pasan desapercibidas

Aitana ha vuelto al trabajo. Después de unas merecidas vacaciones, la cantante se ha metido al estudio de grabación para trabajar en nuevo material. Hace solo unas semanas que estrenó su último single, Quieres, junto a Emilia y Ptazeta, pero ya está trabajando en canciones inéditas que podrían formar parte de su tercer álbum de estudio.

Ha sido la propia artista la que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que aparece dentro del estudio y, claro, no hemos podido evitar fijarnos en dos cosas importantes. La primera son las menciones que nos confirman que Aitana está trabajando con los argentinos Big One y FMK.

El primero se ha convertido en el productor de moda, trabajando con figuras tan conocidas como Emilia, Tiago PZK, Myke Towers, María Becerra y Justin Quiles, entre muchos otros. El segundo es un artista con muchísima proyección que recientemente sacó Antes que salga el sol con nuestra Lola Índigo.

El otro detalle importante es el mate. Y es que parece que Aitana, a juzgar por la fotografía, se ha aficionado a esta bebida de Argentina que se toma infusionada en un recipiente. Hace tiempo que el mate se popularizó en todo el mundo, pero ha sido ahora cuando la cantante le ha cogido el gusto. ¿Será que le sirve para concentrarse cuando le toca meterse en el estudio de grabación?

Lo que viene de Aitana

Ver a Aitana junto a Big One y FMK es la primera pista que reciben los fans sobre el futuro musical de la catalana. Desde el lanzamiento de En el coche, Mariposas y Quieres, no sabíamos cuál iba a ser el siguiente movimiento de la princesa del pop más allá de la nueva gira de conciertos que está a punto de arrancar en España.

Tampoco sabemos si de esa sesión junto a Big One y FMK saldrá finalmente una canción que convenza a todas las partes implicadas. No siempre fluye la magia. Lo que sí esperamos es que Aitana no tarde mucho tiempo en sacar otro tema suyo o ese esperado tercer disco que tantas ganas tenemos de escuchar.