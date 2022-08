Una ‘Despechá’ haciendo historia y mucho poder colombiano: La lista es más exitosa que nunca

El verano, y más el mes de agosto, es para relajarse... Si no eres la lista de Del 40 al 1 Coca Cola, claro. Con el éxito arroyador de Karol G, muy poca gente esperaba encontrarse un hito histórico en LOS40. Y, por supuesto, Rosalía está relacionada con ello.

La catalana no empezaba nada bien el sábado: salía de la lista con Candy, y Karol G y Tiestö hacían lo mismo con su Don't Be Shy. Parece irónico que la número 1 del pasado sábado y la de este empezaran con mal pie, aunque todo se resolvería después.

Pero antes de celebrar el top 3, hay que mencionar a otra campeona de la lista, Aitana. La extriunfita ha hecho doblete con Mariposas, que ya es la subida más fuerte de la semana en el 15; y con Quieres, que consigue entrar en la lista después de ser candidata.

Álvaro de Luna, Ana Mena con Belinda y Depol acechan el top 10, mientras que Ana Mena -¡de nuevo!- junto a Abraham Mateo consigue colarse entre las diez primeras posiciones. Y aquí vienen las sorpresas: Harry Styles y Karol G, con As it was y Provenza respectivamente, bajan del podio de los tres primeros.

Ya estaba claro que habría nuevo número 1, y con Don't You Worry de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta con el bronce, era evidente que habría sorpresa. Durante unos segundos, se dudó entre si Shak con Rauw Alejandro volvían al oro con Te Felicito... O si se estaba ante un hecho histórico en LOS40.

Efectivamente, Rosalía sorprendía a todos los oyentes colocándose la primera con Despechá, directamente desde su puesto de candidata. Un hito que muy pocos artistas han conseguido en toda la historia de LOS40, y que ahora pone su single veraniego como el más importante del país.