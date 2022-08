Edurne recuerda a Olivia Newton-John en LOS40: “Marcó una etapa en mi vida”

La triste noticia del fallecimiento de Olivia Newton-John sacudió la industria del entretenimiento hace una semana. La actriz, conocida mundialmente por su papel de Sandy en Grease, no pudo superar el cáncer que padecía.

Durante días, muchos rostros conocidos del mundo de la música y del cine han querido mostrar sus condolencias a la familia. También han compartido algunos momentos icónicos de la estrella: desde su intepretación de Physical a su escena cantando Hopelessly devoted to you.

En España también ha dejado huella en muchos de nuestros artistas. Para Edurne, quien interpretó el papel de Sandy en el musical de Grease durante varios años, el fallecimiento de la actriz fue como un jarro de agua fría.

Aprovechando su visita a los estudios de LOS40, donde estuvo junto a Nia para promocionar su tema Te quedaste solo (próximamente podrás ver la entrevista completa en LOS40), le dedicó unas preciosas palabras a Olivia: uno de sus referentes pop.

"Marcó una etapa en mi vida. Cuando me enteré se me saltaron las lágrimas. Olivia Newton-John me ha ha marcado", empezó diciéndonos la madrileña.

"Yo he estado interpretando al personaje de Sandy casi cinco años. Me hacía gracia porque muchas veces yo ya decía que era Olivia Newton-John. No decía ni Sandy", ha dicho la intérprete de Catarsis.

"Muy dura, la verdad. Ella estuvo muchos años luchando y es una tristeza muy grande, pero ahora que descanse", ha continuado diciendo.

Edurne, seguidora de Olivia desde que era pequeña

La cantante española también nos ha contado cómo se vestía de Sandy siendo tan solo una niña: "Yo me ponía los tacones rojos, el pañuelo y cantaba las canciones de Grease. No solo me marcó en los años del musical, también desde muy pequeñita. Es una pena. Ahora me vienen muchos recuerdos de cuando estaba haciendo el musical".

Sin duda, Olivia Newton-John ha marcado a toda una generación de artistas, quienes han crecido disfrutando de su música y del personaje de Sandy.