Miguel Ángel Silvestre sube unas fotos en bañador y la gente se fija en la chica misteriosa

Los famosos están disfrutando del verano de lo lindo y así nos lo hacen saber en sus redes sociales. El último en ponernos los dientes largos ha sido Miguel Ángel Silvestre. El actor ha pasado un maravilloso día en las playas ibicencas y ha tenido el detalle de contárselo a los más de 4 millones de personas que le siguen en Instagram.

La galería que ha publicado consta de nueve fotos y un vídeo. La mayoría de las fotos son de él en bañador y sin camiseta. Vamos, luciendo palmito porque sabe que todos estamos siempre muy agradecidos con este tipo de imágenes. Sin embargo, hay una que no ha pasado desapercibida y en la que no sale él, sino una muchacha presumiendo de tipazo con un paisaje de fondo espectacular.

Algunos, como decíamos, le han dicho a Miguel Ángel Silvestre todo lo guapo que es, pero otros se han fijado en la chica misteriosa. "Who Is that girl???". "Quem é ela?". "La Vecina Rubia di que eres tú!!!". No obstante, el actor de Sky Rojo, o bien se ha olvidado de poner la etiqueta o ha pasado de ponerla para que la gente no la identifique.

Eso sí, solo hay que echar un ojo por Google para ver que relacionan desde hace meses a Miguel Ángel Silvestre con Andrea Sesma. Ella es influencer y estuvo casada con el futbolista del Athletic Club Iker Muniain, pero el pasado mes de mayo fue vista dándose arrumacos con el actor por las calles de Madrid.

Cotilleos aparte, sean o no sean novios, que disfruten de esos días en Ibiza y que nos deleiten con más fotos así, por favor.