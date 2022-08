‘Stranger Things’ revela que una de sus escenas más desgarradoras de la 4ª temporada fue improvisada

Ya ha pasado tiempo desde el estreno de la temporada completa de Stranger Things 4, y ahora las miras están puestas a la quinta y última tanda de capítulos que cerrará definitivamente la ficción. Aunque eso no evita que se sigan recordando algunos momentazos que nos ha dejado la reciente temporada... Incluido una escena que emocionó a más de uno.

Y es que en el capítulo 8, incluido en el Volumen II de la temporada, los actores Noah Schnapp y Finn Wolfhard protagonizaban un diálogo que confirmaba todas las sospechas: Will estaba enamorado de Mike, y lo demostraba elogiándole sobre lo que supone para su grupo de amigos. Aunque Mike no se entera de nada, Will sufre diciéndolo hasta el punto de acabar totalmente roto y llorando en silencio mirando por la ventanilla para que nadie le descubra.

Sin embargo, esa escena iba a ser diferente a lo que finalmente se pudo ver. Los guionistas de la serie, que cuentan con su propia cuenta de Twitter, han subido varias imágenes del guion original que dejan clara cómo cambia:

La llamada por ellos "escena de la furgoneta" fue respetada al máximo por los dos actores... Excepto en su tramo final. Tal y como se puede leer, al final de la secuencia, Will hacía un gesto que difiere mucho al que tanto emocionó a los fans de la serie de los hermanos Duffer.

"Mike sonríe un poco, volviendo a mirar el dibujo, sintiéndose algo mejor. Will le devuelve una pequeña sonrisa -pero entonces se da la vuelta y mira por la ventana, mientras la sonrisa se desvanece hacia la melancolía", reza el guion original.

Cualquiera que haya visto el capítulo, sabrá que la reacción de Will Byers fue muy diferente. Lejos de tener un sentamiento melancólico, el personaje no puede evitar romper a llorar después de declararse a su mejor amigo. Y pese a estar a su lado, Mike no se da cuenta de la reacción que ha tenido tras su pequeña charla.

Eso sí, el detalle de que su hermano mayor se de cuenta de lo que le acaba de decir gracias al espejo retrovisor se mantiene. Un acierto, ya que la posterior charla entre los Byers es otro de los momentos más emocionantes de toda la temporada.

Stranger Things 4 está disponible en Netlix.