Kit Connor (‘Heartstopper’) y Maia Reficco protagonizan una película de amor

Kit Connor se ha convertido en uno de los actores del momento. Gracias a su papel de Nick Nelson en la serie Heartstopper su vida ha dado un giro de 180 grados, convirtiéndose en una de las estrellas juveniles más solicitadas del momento.

De este modo, no nos extraña que Kit no pare de trabajar. El actor inicia el rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix a mediados de septiembre, pero eso no le ha impedido rodar una película este verano. Y es que Kit es uno de los protagonistas de la película A Cuban Girl’s Guide to Tea Tomorrow. Se trata de un filem inspirado en la novela homónima de Laura Taylor Namey.

El actor compartirá protagonismo con Maia Reficco, una actriz estadounidense-argentina de 22 años que se está haciendo muy conocida gracias a series como Pequeñas Mentirosas: Pecado Original o Club 57. Además, la película cuenta con la participación la estrella mexicana Kate Castillo (La reina del sur e Ingobernable).

¿Lo mejor de todo? Ya hemos visto la primera imagen de los dos actores en el set del rodaje y están increíbles. Por supuesto, los fans de Kit no han tardado en enloquecer con esta imagen. Gracias a una foto de Maia en Instagram, sabemos que ella dará vida a Lila Reyes.



¿Sobre qué va A Cuban Girl’s Guide to Tea Tomorrow?

La sinopsis oficial del libro en el que se basa la película es la siguiente:

Para Lila Reyes, un verano en Inglaterra nunca fue parte del plan. El plan era: 1) asumir el papel de su abuela como jefa de la panadería, 2) mudarse con su mejor amiga después de la graduación, y 3) vivir feliz para siempre con su novio. Pero entonces ocurrió la Trifecta y todo -incluso la propia Lila- se vino abajo.

Preocupados por la salud mental de Lila, sus padres hacen un nuevo plan para ella: pasar tres meses con amigos de la familia en Winchester, Inglaterra, para relajarse y restablecerse. Pero con la falta de sol, una cocinera de la posada malhumorada y una pequeña ciudad sin sabor a Miami (tanto en la comida como en otros aspectos), lo que sería un viaje de ensueño para algunos parece más bien una pesadilla para Lila... hasta que conoce a Orion Maxwell.

Orion, un dependiente de una tienda de té con sus propios problemas, está decidido a ayudar a Lila a salir de su depresión y se nombra a sí mismo su guía personal. Desde la dramática escena musical de Winchester hasta la extensa campiña inglesa, Lila no tarda en quedar encantada no sólo con Orion, sino con la propia Inglaterra. Pronto empieza a formarse un nuevo futuro en la mente de Lila, uno que significaría dejar atrás todo lo que siempre había planeado.