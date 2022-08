Taylor Lautner se casará con... Taylor Lautner

En 2022, Taylor Lautner ha dejado atrás su pasado como Jacob Black para centrarse en ser él mismo alejado de la fama. Sin embargo, parece que a ese Taylor Lautner se le sumará... Otra Taylor Lautner.

No era ningún secreto que el actor está prometido desde noviembre del pasado año con su chica, Taylor Dome, después de tres años de relación. La vida del intérprete después del fenómeno de Crepúsculo ha sido de ensueño: se alejó de las cámaras para vivir tranquilamente, ha vivido su amor de manera plena e incluso han ido agrandando la familia. La boda que planean es solo un capítulo más en su nueva vida de ensueño.

Pero ahí entra un detalle que muy poca gente tenía en cuenta: Dome, después de contraer matrimonio con su prometido, pasará a adoptar su apellido. Y eso, teniendo en cuenta que ambos son tocayos, deja a la pareja como Taylor Lautner y Taylor Lautner.

Ha sido en una entrevista que el estadounidense ha concedido a The Kelly Clarkson Show, donde empezaba hablando de cómo le propuso matrimonio. "Taylor es increíble, y esa es una de las cosas que más me gusta de ella. Ella me dijo que no quería nada especial, que lo hiciera en la cocina. Me encanta la cocina, y yo hago la cena todos los días, así que una noche estábamos cenando con una copa de vino, y lo hice en la cocina... Pero lo hice en la cocina a lo grande", comenzaba a contar el actor.

Tal y como se pudo ver en su cuenta de Instagram, llenó toda la cocina de flores y velas para hincar rodilla. En el fondo, se puede apreciar unas letras de neón que rezan "Lautner", el apellido que Taylor confirmó que pasará a ser de los dos; una tradición que sigue adoptando gran parte de las novias estadounidenses.

Alegría aparte, el también actor de Scream Queens confesó que será "extra complicado" diferenciarse. Algo que ya les sucedía al compartir nombre, pero que ahora pasarán a ser aún más irreconocibles. En el momento que lo contaba, la presentadora no podía salir de su asombro además de soltar una carcajada. "Soy un narcisista", comentaba entre risas él, aunque notablemente feliz de hablar de su chica.