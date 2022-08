Alejandra Rubio manda una advertencia a Terelu Campos sobre sus compañeros de ‘Sálvame’

La pasada noche del 19 de agosto, Terelu Campos volvía a conducir el Sálvame Deluxe, como ya ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez la invitada la ha puesto un tanto nerviosa porque no era nada más y nada menos que su hija, Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos se ha sentado por primera vez en el programa de Telecinco con una idea muy clara: mostrar su cara más desconocida, pero llevando la verdad por delante. Eso sí, antes Terelu le ha advertido que en esos momentos “dejaba de ser su madre” para ser simplemente una entrevistadora.

Un sabio consejo que Alejandro Rubio ha parecido tomarse al pie de la letra porque ha hablado abiertamente de todo tipo de cosas referentes a su familia. No le ha temblado la voz cuando le ha tocado poner a más de un colaborador del programa en su sitio y, de hecho, no ha dudado en hacérselo ver. Durante la primera parte del encuentro televisivo, la hija de la periodista ha expresado abiertamente lo que ha supuesto en su vida llevar el apellido “Campos”.

La joven ha asegurado que es cierto que esa “etiqueta” abre puertas pero que también las cierra. Alejandra Rubio sabe que son una familia, pero no un clan y, por tanto, considera que deberían tratarlas como seres independientes. Además, la colaboradora de Telecinco también ha comentado cómo fueron sus inicios en la televisión, donde ha debutado como una comentarista más en El Debate de la Isla de las Tentaciones.

Llegaba el turno de hablar del programa Sálvame en sí y de todo su elenco de colaboradores. La presentadora le ha preguntado si entiende verdaderamente el funcionamiento del programa. A lo que ella muy honestamente ha respondido que: “Entiendo que es un programa necesario. Entiendo que cada uno tiene su papel. Entiendo que cada uno tiene un personaje, pero cuando este traspasa y las motivaciones son hacer daño, creo que ahí dejo de entenderlo”.

Pero el momento más tenso ha llegado cuando Alejandra, en un intento por proteger a su madre, le ha mandado un mensaje de advertencia. “No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere. María Patiño, creo que tienes buena relación, pero creo que no es tu amiga íntima... Y eso no es malo. Tú tienes tus amigos. La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es”, ha manifestado.

Alejandra Rubio se despacha a gusto contra Kiko

La hija de Terelu Campos ha tenido la oportunidad de decirle a Kiko Hernández lo que pensaba abiertamente de él. “Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel", ha declarado. “Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No quiero tener relación con él, no me aporta nada como persona", ha añadido.