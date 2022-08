Marta Peñate anuncia su deseo de ser madre junto a Tony Spina

Marta Peñate ha salido de Supervivientes más renovada que nunca, así lo ha confirmado ella misma en numerosas ocasiones durante su participación en el concurso. Con las ideas mucho más claras, la ex concursante visitaba Sálvame y hablaba abiertamente de cuáles iban a ser sus proyectos en los próximos meses. Entre ellos, estaba el de ser madre, pero dado sus problemas de salud, Marta aseguraba que iba a necesitar ayuda profesional para conseguirlo.

En una camilla y con una tripa de embarazada, Marta Peñate visitaba el plató de Sálvame para desvelar todos los planes que tenía junto a su pareja, Tony Spina. Tras su entrada estelar y con el humor que la caracteriza, Marta Peñate anunciaba que, tras las vacaciones, se someterá a un tratamiento de fecundación in vitro, ya que dado los problemas que padece, tendría grandes dificultades para lograrlo de manera natural. “Tengo ilusión y al tenerme que hacer muchas pruebas y muchas cosas, no quiero atrasarlo mucho”, relataba.

Una noticia que seguramente no sorprenderá a sus seguidores más fieles, ya que antes de su entrada en el reality más salvaje de la televisión había hablado de sus planes de quedarse embarazada. Algo que también puntualizó durante su concurso haciendo públicos los problemas que padecía para ser madre. Sin embargo, lo más llamativo de todo esto según contaba ella misma era que, por fin, se sentía preparada para dar este gran paso junto a su chico Tony Spina.

“Nunca he tenido una pareja con la que me viera al 100% como para decir ‘quiero ser madre’, ya que siempre encontraba taras en mis ex... Pero con Tony, de repente, no me preguntéis cómo, se me encendió la luz de ser madre”, detallaba la canaria. “Tengo súper asumido en mi mente que (el bebé) tiene que tener mi nariz, mi boca, mis orejas, pero los ojos de Tony”, añadía.

¿Planes de boda pospuestos?

La vida parece sonreírle a Marta Peñate que, tras su paso por Supervivientes, todo indica que tiene las cosas más claras que nunca. Además de su deseo de querer ser madre, Marta y Tony también habían reconocido en alguna intervención pública sus ganas de formalizar la relación y darse el ‘sí quiero’.

“Para mi familia es un poco pecado. No me voy a casar antes (…) Quiero tener un hijo”, manifestaba la ex superviviente. Esta noticia dejaba entrever que los planes de boda que habían ideado para los próximos meses se verán aplazados porque darán prioridad absoluta al embarazo.

Pese a ello, la ilusión en esta pareja no cesa y es que, aunque Tony Spina le pidiese matrimonio a Marta Peñate, los planes de la pareja ahora son convertirse en papás y quieren volcarse de lleno en ello.