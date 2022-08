Así suena ‘Hold Me Closer’ de Elton John junto a la voz de Britney Spears

Ya lo podemos decir alto y claro: It's Britney, b*tch! El esperadísimo regreso de Britney Spears a la industria de la música es inminente: el 26 de agosto podremos disfrutar de su voz junto a la de Elton John en una nueva versión de Tiny Dancer llamada Hold Me Closer.

Así lo ha anunciado el mísmismo Rocketman a través de sus redes sociales. Ha publicado la carátula del single, que consta de dos fotografías en las que aparecen tanto él como Britney de pequeños: ella disfrazada de bailarina de ballet y él mirando a cámara frente al piano.

Este remix de altura supone el primer single de la Princesa del Pop tras 6 años de silencio musical. Durante ese período, la cantante ha sufrido lo indecible en una lucha estoica por anular la tutela legal de su padre y recuperar su libertad total. Este año ha ganado la batalla, volviendo a coger las riendas de su vida y ahora es momento de recuperar su carrera.

Elton, además, no solo ha compartido una imagen sino que también ha publicado en TikTok un pequeño adelanto de este remix dance donde podemos escuchar a ambos cantar eso de: "Hold me closer, tiny dancer / Count the headlights on the highway".

Los fans de ambos se han puesto loco de contentos, confesando en los comentarios las ganas que tienen de conocer cómo suena al completo esta colaboración tan especial. Hasta artistas de la talla de Kylie Minogue ha hecho saber que está más que emocionada.

Entre los detalles de la canción, podemos decir que este Hold Me Closer se habría comenzado a fraguar el pasado mes de julio. Tras varios contactos, las dos leyendas se reunieron en un estudio de grabación en Beverly Hills donde cobró vida esta nueva versión. El responsable de la producción sería Andrew Watt, según Billboard, quien ya estuvo detrás del éxito de The lockdown sessions, que actualizó muchos de los hits de la carrera del músico británico junto a estrellas tan actuales como Dua Lipa o Miley Cyrus, entre otrxs.