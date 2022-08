El regreso a la música de Britney Spears será ‘Hold me closer’ con Elton John

Los rumores se han confirmado. Britney Spears volverá a la música por todo lo alto y lo hará acompañada de otra leyenda de la industria como es Elton John. PageSix lo adelantó hace un par de semanas aunque finalmente no será una versión de Tiny Dancer como aseguraba sino otro clásico del británico: Hold me closer.

Así lo ha confirmado el propio intérprete a través de sus redes sociales generando una expectación gigantesca sobre la que ya es una de las colaboraciones del 2022. Y no solo porque se unan dos de los grandes nombres de la música sino porque supondrá el regreso a la actualidad de la Princesa del Pop tras más de 6 años de silencio musical desde la publicación de Glory (2016).

Según ha desvelado Billboard, el responsable de la producción de esta colaboración entre Britney Spears y Elton John no es otro que Andrew Watt, quien ya estuvo detrás del éxito de The lockdown sessions que actualizó muchos de los hits de la carrera del músico británico junto a estrellas tan actuales como Dua Lipa o Miley Cyrus, entre otrxs.

Ambos artistas habrían comenzado a fraguar este proyecto el pasado mes de julio y tras varios contactos se reunieron en un estudio de grabación en Beverly Hills donde cobró vida esta nueva versión de Hold me closer que de momento no tiene fecha de lanzamiento. Durante la pasada semana se especulaba con que el lanzamiento sería inmediato a lo largo de este mes de agosto, algo lógico si tenemos en cuenta que suele ser un mes en el que no hay demasiados lanzamientos y la colaboración puede tener una mayor repercusión.

Poco a poco se van confirmando los detalles de un esperadísimo regreso musical como es el de la Princesa del Pop meses después de recuperar completamente su libertad tras ganar el juicio por su tutela legal contra su padre y su entorno. La cantante ha sufrido lo indecible y ahora es momento de recuperar su carrera.

Y no es la única noticia que tenemos de la vuelta a la música de la artista. Hace unos días corrieron como la pólvora los rumores de que podría ser la protagonista de la actuación del descanso de la próxima Super Bowl. Aunque todavía están en negociaciones, si este hecho se produce marcaría un hito en la historia de la música y de la carrera de la cantante, ya que volvería por todo lo alto encima de un escenario. Y además ya tendría clara una de las colaboraciones para ese show, ¿verdad, Elton?