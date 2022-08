La consulta de Ana Guerra a la RAE deja boquiabiertos a sus seguidores

Desde principios de año Ana Guerra está inmersa en su gira Lo que nunca te dije, por la que la canaria ha recorrido un sinfín de localidades del territorio español promocionando su música y su segundo disco, que veía la luz a finales del año pasado: La luz del martes.

Su última parada hasta la fecha tenía lugar el pasado 20 de agosto en Montehermoso (Cáceres) donde tanto ella como su equipo entregaron un espectáculo a la altura de lo que nos tienen acostumbrados. Sin embargo, en el camino de vuelta, tal y como la propia artista relataba a través de sus redes sociales, les surgía una duda en torno al uso del lenguaje que la canaria decidía resolver públicamente a través de una consulta a la Real Academia de la Lengua:

Oye querida @RAEinforma

Estamos todo el equipo en la furgo de vuelta del concierto de Cáceres y surge una duda:

- Este queso es el que más me gusta.

- Este queso es el más que me gusta.

P.D. El concierto salió genial 🥰 — Ana Guerra (@anaguerra) August 20, 2022

El tuit, que no lleva publicado ni 24 horas, aún no cuenta con la respuesta de la RAE, pero sí con más de 300 tuits citados que se han sorprendido ante la consulta de la cantante de Lo malo. Entre las respuestas al tuit, además, destaca la de su compañero y amigo Roberto Leal, que en tono jocoso hacía una petición: "Parad la furgoneta. Bajad a la persona que dice la segunda. Parad en una estación de servicio. Comprad queso bueno del que le gusta a todo el mundo".

Me temo que la de la segunda opción podría ser Ana (en Canarias esa forma no suena mal) — airun 🇮🇨 (@airunsd) August 21, 2022

Más allá de las contestaciones de la mayoría de los usuarios, que incluso llegaban a pensar que se trataba de una broma de la canaria (en la mayoría del territorio español es inconcebible la segunda construcción que se plantea en la publicación), otros pocos han logrado entender la razón detrás de la pregunta de Ana Guerra, y es que la segunda forma de construir la frase es habitual de la población canaria y puertorriqueña, de ahí el origen de la duda.

"Me temo que la de la segunda opción podría ser Ana (en Canarias esa forma no suena mal)" constentaba una usuaria al propio comentario de Roberto Leal. "Lo estándar es lo primero y lo segundo es una peculiaridad del español de Canarias, así que llévalo con orgullo. No hagas caso de los cuatro godos que te dicen que está mal, que cosas peores se dicen en sus comunidades" respondía una seguidora de origen canario, otra de las encargadas de resolver el misterio.