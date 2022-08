Ana Guerra admite que seguirá siendo fiel a su esencia musical: “Aquello que me pasó lo vi como una señal”

Ana Guerra continúa luchando por seguir dentro de la industria musical después de salir de Operación Triunfo 2017. De esto ya han pasado 5 años, pero la “triunfita” tiene muy claro hacia dónde va su carrera o lo que quiere conseguir.

Ha sido durante una entrevista con La Razón donde la canaria se ha abierto y ha explicado lo que busca con su música. Además, ha desvelado que, a pesar del paso del tiempo, continúa teniendo relación con sus antiguos compañeros de programa y da su punto de vista en cuanto a su vida “mediática” junto a su pareja.

“Reconozco que trabajo y lucho por ello”

La evolución es un factor imprescindible para Ana Guerra: “Reconozco que trabajo y lucho por ello”, decía tras explicar que “toca mucho” y que continúa dando clases de canto. Lo que a ella le gusta es “reciclarse” para poder aprender cosas nuevas.

Los temas en acústico, las baladas o los boleros son los géneros a los que tiene especial cariño. Hay que recordar que empezó con temas como Lo Malo o Ni la Hora, canciones más movidas si lo comparamos con otros singles que ha compuesto. A pesar de ello, no “reniega” de estos hits, ya que “lo pase muy bien y era muy feliz”.

Sin embargo, en el confinamiento consiguió encontrar la esencia que caracteriza su música y, sobre todo, aquello que le hace feliz: “Cuando salí de la academia fue todo muy rápido y durante el confinamiento conecté con mis raíces del ‘antes’ de la academia y quería contar otras historias y hacerlo de otra manera”.

Tras la pandemia, cuando empezaron de nuevo los espectáculos, se dio cuenta en solo seis conciertos que al público le gustaba aquello que estaba transmitiendo, ya que publicaban los pedazos de sus temas en acústico. “Me lo pasaba muy bien y me encanta defender el feminismo en canciones urbanas y reggaetoneras, me encanta, pero aquello que me pasó lo vi como una señal de lanzarme a la piscina con lo que yo realmente quería”, así lo explicó Ana Guerra.

“Me siento orgullosa de haber sido una ‘triunfito’”

Su carrera comenzó gracias a Operación Triunfo, cuya edición está a punto de cumplir cinco años. Muchos participantes se acaban arrepintiendo o se sienten avergonzados de haber pasado por este programa, pero ella está muy agradecida y no “cambiaría absolutamente nada”: “Me siento orgullosa de haber sido una ‘triunfito’ y de haber pasado por Operación Triunfo. Gracias a eso la gente me ha conocido y conoce mi música”.

Todavía sigue teniendo relación con sus antiguos compañeros del reality, sobre todo con los que se encuentran en la capital. Por ejemplo, en el caso de Mimi o Aitana “es más difícil” verse, pero “los que estamos en Madrid si estamos en contacto”.

“Todo lleva su proceso”

Otro de los cambios más bruscos es convertirse en una cara mediática y que todo lo que hagas, incluso tu vida sentimental y privada, aparezca en todos los medios e internet. En su caso ha tenido que “aprender a asumir la situación”, especialmente ahora que es el ojo de mucha prensa por su relación con Víctor Elías.

A pesar de todo, Ana no ha sentido que se sienta catalogada en su vida íntima porque ella misma lo ha querido evitar y no ha hablado del tema. Incluso, explica que ha tenido mucha suerte en ese aspecto: “Por suerte, la mayoría de las veces que han hablado de mí también lo han hecho de mi música y mis conciertos”.