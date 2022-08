Día Internacional del Hashtag: cinco curiosidades que (quizás) no conocías de este símbolo

Este 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Hashtag. Si te los estás preguntando sí, este símbolo, que pocos saben para qué se utiliza, también tiene su día. Por ello vamos a destacar cinco curiosidades del hashtag que seguramente no conocías como, por ejemplo, cuáles son los más usados en redes sociales o por qué se celebra hoy.

¿Cuándo y por qué es el día del hashtag?

Se celebra el 23 de agosto, ya que fue este día en 2007 cuando se usó por primera vez el hashtag. Ya han pasado 13 años en los que se ha convertido en una herramienta fundamental para las redes sociales y para quienes las usan.

¿Quién fue el creador del hashtag?

El invento se le atribuye a Chris Messina, ya que fue la primera persona en usar el hashtag en una publicación de Twitter. Por tanto, el primer mensaje con este símbolo fue: "How do you feel about using # for groups. As in #barcamp [msg]?".

Sin embargo, aunque asociemos el hashtag a las redes sociales, lo cierto es que comenzó mucho antes en un chat llamado IRcap. Su objetivo era separar "rooms” de usuarios con temas concretos, es decir, un usuario podía crear una sala con un nombre y cualquiera podría entrar para hablar de una temática en concreto.

Día Internacional del HT / Westend61 (Getty Images)

¿Cuál es el origen del hashtag?

El origen se dio en Twitter, aunque más tarde ha evolucionado hasta entrar en todas las redes sociales que conocemos. Se ha convertido en una herramienta imprescindible para estar actualizados en tendencias.

Incluso, se ha convertido en un lenguaje coloquial fuera de internet. Esto se debe a que han sido 13 años de constante evolución, donde se ha ido puliendo su uso y se ha ido empleando cada vez más entre todos los usuarios que consumen este tipo de aplicaciones.

¿Qué significado tiene el hashtag?

Si definimos el símbolo “#” lo podríamos hacer con la palabra almohadilla, aunque en otros lugares lo llaman numeral o gato. Se trata de una palabra en inglés que podemos traducir como “etiqueta”, que se usa en las plataformas de internet, sobre todo en Twitter e Instagram.

Su objetivo es agrupar contenido en las redes sociales como se hacía en IRcap o a que la gente te encuentre con facilidad. Según Nímrod Puente, director del área de Marketing de IMF Institución Académica, se usan alrededor de ciento veinticinco millones de hashtags todos los días.

¿Cuáles son los hashtags más populares?

Según Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, y We Are Social, han señalado en su Informe Digital de 2021 que #love ha sido el hashtag más usado en las publicaciones de Instagram de todos los tiempos, alrededor de dos mil millones de veces. Después de este, le sigue #instagood, que ha sido usado en más de mil millones de publicaciones y por último aparece #fashion, empleado más de novecientas millones de veces.

Romina González Galetto, Manager Regional de Hootsuite en España, ofreció un consejo para que este símbolo siga siendo igual de útil con el paso de los años: “Es importante utilizar hashtags relevantes y específicos, de esta forma se podrá encontrar la publicación más fácilmente y podrá ser vista por más usuarios. Además, no se deben incluir demasiadas palabras juntas, los mejores hashtags tienden a ser relativamente cortos y fáciles de recordar”.