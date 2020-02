Los 'hashtags' que mejor funcionan para ganar seguidores en Instagram

¿Quieres tener más seguidores en tu perfil de Instagram pero no sabes bien cómo hacer de los hashtags tus mejores aliados? Si nunca habías pensado en cuánto te pueden ayudar estas etiquetas a aumentar tu número de followers, sigue leyendo porque hay ciertos trucos que pueden sorprenderte más de lo que piensas.

Antes de nada, hay ciertos aspectos que tener en cuenta y que, sin ellos, da igual qué estrategia sigas con tus hashtags en Instagram. Como, por ejemplo, que tu perfil sea público, subir contenido de calidad de manera frecuente e identificar, más o menos, en qué área te quieres especializar. No será lo mismo si tu perfil es de moda que si está enfocado a la comida, a animales o si gestionas una cuenta de viajes.

Para los que estéis un poco perdidos, el hashtag es la palabra que se escribe tras una almohadilla (#) y, tanto en Instagram como en otras redes sociales, pueden ayudarte a que la gente te encuentre. Sobre todo, personas con intereses relacionados con tu contenido. Es por ello que es muy importante que selecciones bien qué etiquetas vas a utilizar y tengas claro que no es tan importante la cantidad como la cantidad, verás mejores resultados poniendo pocos hashtags pero acertados que muchos por poner.

10 hashtags que triunfan

Según el portal Metricool estos son los 10 hashtags que mejor han funcionado durante el año 2019:

#Love se ha utilizado en más de 1.500 millones de publicaciones.

#Instagood se ha etiquetado en casi 1.000 millones de posts.

#Photooftheday aparece en más de 600 millones de imágenes.

#Beautiful con más de 550 millones de etiquetas.

#Happy en sexta posición con más de 520 millones de repeticiones.

#Art se ha utilizado en 508 millones de fotos o vídeos en Instagram.

#Picoftheday roza los 500 millones de usos.

#Fashion aparece en 475 millones de publicaciones

#tbt (through back thursday), uno de los más populares, con 486.000.000 millones de impresiones

#cute lo "mono" llega a 418 millones.

¿Te sorprende que todos sean en inglés? Es cierto que también hay muchos que funcionan bien en español, pero contando con que Instagram es una red social de poder mundial, parece que lo más adecuado es no cerrarse puertas al público de ningún rincón.

Trucos para atraer público según tus hashtags

Desde hace tiempo, las historias de Instagram ocupan una de las opciones principales (y cada vez más creciente) en cuanto a cómo se consume contenido en esta red social. Es por eso, que resulta paradójico que en lo relativo a hashtags sea uno de los aspectos que más desapercibido pasa. ¡Utiliza las etiquetas en tus Stories! Mucha gente puede llegar a ti a través de ellos y, por lo tanto, a tu perfil y, quién sabe, ¡quizás pulsa "seguir"!

Otra estrategia que puede funcionar muy bien es la creación de un hashtag propio con algo que te represente o el nombre de tu marca. De esta forma, cuando alguien llegue a esa etiqueta, si todo ha ido bien todo el contenido será tuyo.

Integrar los hashtags en el texto del post también suele dar buenos resultados, además de hacerlos formar parte del total de la publicación. Intégralos de manera coherente y ganarás.

Por obvio que parezca, no es menos importante. Los hashtags deben ser cortos, con una o dos palabras. No utilices una frase enorme, a o ser que ya sea una tendencia existente o que se trate de algo imprescindible, ya que será muy difícil de leer.

Sin embargo, no todas las estrategias funcionan bien. Por ejemplo, el uso de hashtags como #likeforlike o #followme, además de no dar muy buena imagen, puede hacer que llegue a tu perfil personas a las que tu contenido no les interesa en absoluto y que solo buscan la reciprocidad en el follow para dejar de seguirte en cuanto te des cuenta.

¡Ahora solo tienes que probar si los consejos de Los40 funcionan! Puede que te conviertas en un importante influencer gracias al poder oculto de los hashtags, ¡todo es probar!