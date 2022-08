El 'Cielo de Salamanca' se hace realidad 141 años después

Después de que las Perseidas no hayan sido muy espectaculares este 2022, el nuevo fenómeno astronómico que está haciendo las delicias de los amantes del cielo nocturno es muy especial. Y es que no se trata de ninguna situación extraordinaria en la trayectoria de los astros, si no de una efeméride vinculada al arte que está aunando a los amantes de la pintura con los que se pasan la noche pegados al telescopio.

Entre el pasado día 21 y hasta la madrugada del próximo 25 el cielo nocturno que podremos ver de nuestro país mostrará a los cuerpos celestes alineados de la misma forma en la que estaban en el justo momento en el que en el año 1475 el pintor Fernando Gallego los captó para plasmarlos en lo que se conocería como 'El cielo de Salamanca', una pintura mural que todavía decora la bóveda de la antigua Biblioteca de las Escuelas Mayores de la Universidad de dicha ciudad.

Esta configuración concreta del cielo no se veía desde el año 1881, hace ya 141, y no se volverá a producir hasta el próximo 2060, es decir, cuando la Tierra vuelva a dar 38 vueltas completas al Sol, por lo que para muchos las de las noches de esta semana serán una oportunidad única para disfrutar, en vivo, de lo que el pintor gótico salmantino plasmó hace seis siglos.

Salamanca organiza un sinfín de actividades

Para conmemorar esta efeméride la Universidad de Salamanca y la concejalía de Turismo y Relaciones con las Universidades del Ayuntamiento de la ciudad han organizado un gran número de actividades que versan en torno a la pintura de Gallego. Entre ellas, diversas exposiciones, un ciclo de conferencias, una serie de visitas teatralizadas y la instalación de una central de Observación astronómica en el Cerro de San Vicente pensada explícitamente para que, todos aquellos que lo deseen, disfruten de la observación de los astros en este momento en el que coinciden en posición con los que están plasmados en su Universidad.

Esta central de Observación lleva en activo desde el pasado 4 de julio y permanecerá abierta al público cada jueves, viernes, sábado y domingo de lo que resta de agosto, y hasta el día 4 de septiembre, cuando darán por finalizados los actos.

En octubre llegarán las Dracónidas y un eclipse parcial de Sol

Después de poder disfrutar de 'El cielo de Salamanca' llegará un mes tranquilo astronómicamente hablando, septiembre, y después será la hora de la lluvia de estrellas de las Dracónidas y la de un eclipse parcial de Sol.

La lluvia de meteoros que dará la bienvenida al otoño arrancará el 6 de octubre y acabará el día 10 de ese mismo mes, así que los que quieran cazar alguna en el cielo solo tendrán cuatro noches para hacerlo. Eso sí, la mejor será el día ocho, así que nuestra recomendación es escoger ese día para acercarse a algún lugar alejado de la contaminación lumínica y tratar de verlas.

Eclipse de Sol parcial. / Asif Hassan / Getty Images

Más tarde, el día 25 de octubre, habrá un eclipse parcial de sol que será visible en Europa, en el noreste de África y en el oeste de Asia, aunque desde España, tal y como indican los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), solo se alcanzará una magnitud máxima de 0,12 (Girona), 0,10 (Barcelona) y menos de esto en el resto de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias, el norte de Castilla y León, Valencia y Baleares.