Ana Mena enseña su look y los usuarios no pueden aguantar la risa

Si hay algo que caracteriza a Ana Mena es su naturalidad y espontaneidad. La malagueña siempre se muestra sencilla, no solo con los medios de comunicación, sino también con sus fans. Es uno de los rasgos que ha hecho que cada vez más personas caigan rendidas ante su talento y forma de ser.

Precisamente la Ana Mena más natural es la que se muestra en las redes sociales, donde ha demostrado no tener ningún problema en contestar a los usuarios y dibujarles a muchos de ellos una gran sonrisa. Pues bien. En una de sus últimas fotos no solo ha provocado una sonrisa, sino las carcajadas de las miles de personas que la han visto.

Todo ha ocurrido durante un viaje en tren en el que ella, para evitar resfriarse por las bajas temperaturas que siempre se registran en estos vagones, ha preferido abrigarse hasta arriba. Y cuando decimos hasta arriba, es hasta arriba.

Ana ha cubierto todo su cuerpo, incluidos los ojos, para protegerse del frío. "No pienso criogenizarme en este tren", dice entre risas en la foto que ha compartido a través de Instagram Stories. Como era de esperar, no ha tardado en provocar las risas de los usuarios.

Pero eso no es todo. Posteriormente compartió otra selfie en la que aseguraba estar riéndose. "Me estoy riendo pero no se ve", dice en la descripción.

Me estoy riendo pero no se ve pic.twitter.com/5rY1sIxdl7 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) August 23, 2022

La situación de la malagueña en el tren nos recuerda a la que Lola Índigo vivió este 22 de agosto. Compartió un vídeo en el que enfocaba a su compañero de asientos, al que no conocía de nada y que acabó derrotado por el sueño. Tanto que acabó dormido y apoyando la cabeza en el hombro de Lola. "No le conozco de nada pero va tan agusto probreciyo", decía en el vídeo.

Lo que está claro es que tanto Ana como Lola se han convertido en las protagonistas de las redes sociales tras compartir sus experiencias en el tren. Seguro que viajar con ellas nunca es aburrido.

Y tú, ¿tienes alguna anécdota durante algún viaje? ¿Es tan divertida como las de estas dos artistas?