Tom Cruise derrota a los Vengadores: ‘Top Gun Maverick’ sigue haciendo historia

Seguramente, Tom Cruise estaba muy concienciado de que la vuelta de Top Gun sería un éxito... Pero, ¿tanto? Pese a haberse estrenado con más de tres décadas de diferencia desde la primera parte, Top Gun Maverick ha sido un absoluto éxito en taquilla. Tanto, que ya ha desbancado a la mismísima Vengadores.

Algo que parecía imposible, pues la tercera parte de la unión de los héroes más famosos del cine ha sido una de las películas más esperadas de la última década. Vengadores: Infinity War se presentaba como la primera película de Marvel Studios que juntaba a casi la totalidad de sus héroes -y mezclaba grupos tan variopintos como los Guardianes de la Galaxia con Iron Man, Thor, y el Capitán América, entre otros-, y eso sumado a su potente trama, pulverizó los récords en EEUU.

Se estrenó en 2018, y consiguió sumar la cantidad de 678 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Eso la elevó a la lista de películas más taquillera de la historia, aunque estrenos posteriores la terminaron por desplazarla. Aunque el avión de Cruise la ha adelantado vertiginosamente.

Top Gun Maverick ya suma más de 683 millones de dólares, algo que la catapulta en la lista de películas con más recaudación de toda la historia. De hecho, la cifra de marras ha conseguido que la película que precede a Endgame baje hasta el sexto puesto de la lista. Un detalle curioso si se tiene en cuenta que Tom Cruise sonaba para entrar en el Universo Cinematográfico de Marvel en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, aunque terminó siendo simplemente un rumor.

¿Cuándo se podrá ver Top Gun Maverick en plataformas?

Si aún no has visto el que ya es uno de los taquillazos de este 2022, no te preocupes: aún puedes ir al cine a verla, aunque también estará disponible eventualmente en plataformas de streaming. En Estados Unidos ya se puede disfrutar en Paramount+, pero, ¿qué hay de España?

En nuestro país aún no hay fecha concreta de estreno en plataformas, sobre todo, porque no hay ninguna plataforma confirmada para acogerla. Sin saber si Paramount+ aterrizará próximamente en España, cabe la opción de plantear si HBO Max se hará con sus derechos, tal y como hizo con la primera parte.