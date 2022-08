Selena Gomez y REMA ponen fecha al remix de ‘Calm Down’, su nueva colaboración

Las noticias sobre que Selena Gomez está preparando nueva música se reproducen y no es para menos. La artista se encuentra en el estudio creando canciones para lanzarlas próximamente y hacer su regreso a la industria. Ya hemos podido ver algunas imágenes de la cantante de Revival con los productores y compositores con los que está trabajando, levantando todas las expectativas posibles entre sus fans.

Sin embargo, el 17 de agosto, Selena Gomez dio un anuncio con el que confirmó al 100% que pronto podríamos volver a escuchar una canción suya. No lo iba a hacer sola, sino junto al cantante nigeriano REMA. Con dicha publicación aparecía un “próximamente”, pero lo que no sabíamos es que iba a ser tan pronto.

Selena Gomez y REMA lanzarán su colaboración este viernes 26 de agosto. Aunque no es una canción nueva, ya que se trata de un remix de uno de los temas del nigeriano, Calm Down. La intérprete de Rare pondrá su voz a una nueva versión de un hit que pertenece al álbum Rave & Roses, lanzado en 2022, y el cual tiene un estilo afrobeats.

Con esta canción, Selena Gomez vuelve a la música, tras haber lanzado Revelación, en 2021, y con el que se atrevió en español. En este período de tiempo, también ha estrenado una colaboración con Coldplay llamada Let Somebody Go y otra con Camilo, 999.

La artista está reunida en el estudio con personas de confianza con las que ya ha trabajado antes. En uno de los vídeos que indicaban que estaba grabando nueva música, aparecía Justin Tranter, uno de los productores más solicitados de la industria. Julia Michaels, Robin Fredriksson y Mattias Larsson también estaban presentes.

Parece que todavía habrá que esperar un tiempo para escuchar música nueva y original de Selena Gomez, pero mientras tanto podremos oír su voz en el remix de Calm Down, el próximo 26 de agosto.