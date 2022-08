Harry Styles se sincera sobre Olivia Wilde y explica la cara más cruel de internet

Harry Styles está inmerso en muchos proyectos: dos películas, su gira, su nueva música... y a pesar de no tener tiempo, él demuestra que se puede con todo. Ahora se ha convertido en el hombre más deseado del mundo por la portada que protagoniza en Rolling Stone y por la entrevista que ha dado para esta revista.

Ha mostrado su lado más íntimo contando sus preocupaciones, lo que piensa de la sexualidad y las críticas que ha recibido por ello. Además, ha hablado de sus dos últimas películas e, incluso, cómo se comportan sus fans con su actual pareja, Olivia Wilde.

Hace unos meses, Styles hablo con Zane Lowe en Apple Music 1 y explicó que la pandemia le había cambiado por completo su forma de ser y estar con los demás. Ahora en Rolling Stone vuelve a sacar el tema, explicando la importancia que tiene ir a terapia, como es su caso: “Me comprometí a hacerlo una vez a la semana. Sentí que hago ejercicio todos los días y cuido mi cuerpo, entonces, ¿por qué no haría eso con mi mente?”.

“Nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo”

Ir al psicólogo le ha ayudado a llevar mejor las emociones que tiene sobre el escenario o la vergüenza que siente cuando analiza su vida sexual. Todos somos conscientes que los conciertos de Harry son espacios abiertos donde sus fans se atreven a salir del armario o pedir matrimonio sin ser juzgados. Algo que a él le preocupa si llega a ser un “hipócrita” por ser tan cerrado. Por esta razón, tomó la decisión de separar su vida personal de la profesional.

“Nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo y descubrí que me ha beneficiado positivamente. Siempre habrá una versión diferente, y creo que simplemente decidí que no iba a perder el tiempo tratando de corregirla o redirigirla de alguna manera”, explica Styles.

“Eso obviamente no me hace sentir bien”

Su vida privada, la cual siempre ha intentado mantener en secreto, está ligada con los comentarios de su sexualidad, algo con lo que ha tenido que vivir durante toda su carrera. Sin embargo, ha sabido llevarlos e, incluso, señala lo incoherentes que son algunos argumentos: “A veces la gente dice: 'Solo has estado con mujeres en público', y no creo que haya estado en público con cualquiera. Si alguien te toma una foto con alguien, no significa que elijas tener una relación pública”.

Esto se atribuye también a su actual relación con Olivia Wilde, pues siempre ha recibido malos comentarios cuando ha tenido una relación, especialmente por Twitter o, como lo llama él, "una tormenta de usuarios que intentan ser horribles con las personas".

Es consciente de que estos son los que tratan mal a las personas de su círculo más íntimo, algo que “obviamente no me hace sentir bien". A pesar de los límites que ha intentado establecer “otras personas los borran para ti”, explica.

Lo que consuela a Harry y a Olivia es que su fandom no es así, aunque en muchas ocasiones la gente busca hacer daño: “Solo quería cantar. No quería involucrarme si iba a lastimar a la gente de esa manera”. En el caso de Wilde se muestra alegre y diplomática por el trato recibido del público, a pesar de las críticas por la diferencia de edad con el cantante.

Harry Styles y Olivia Wilde paseando por Londres / Neil Mockford/GC Images

Cuando le preguntan a ella por los fans define al colectivo como “personas profundamente amorosas”: “Personalmente, no creo que la energía llena de odio defina su base de fans en absoluto. La mayoría de ellos son verdaderos campeones de la bondad”. Esto lo relaciona con el mensaje de amor y paz que siempre ha defendido Harry.