Walter White, el famoso personaje de ‘Breaking Bad’, se une al fenómeno de ‘Despechá’ y se vuelve viral

El fenómeno de Despechá está dando la vuelta al mundo. Rosalía ha conseguido que este hit sea la canción del verano y cientos de personas se animan a bailar la famosa coreografía que también se ha hecho viral en redes sociales, como TikTok. Las celebridades no pueden faltar en esto y diferentes personalidades se han unido a interpretar todo lo relacionado con el tema, desde motociclistas como Eric Granado hasta actores como Bryan Cranston.

El intérprete que da vida a Walter White en la exitosa serie de televisión Breaking Bad se ha unido a Despechá. Lo ha hecho con un gracioso baile en TikTok, bajo la descripción de “no me llames si estás en problemas”. Este vídeo, como no podía ser de otra forma, se ha hecho viral en redes sociales y ha provocado diferentes opiniones, desde aquellas donde se percibía que les gustaba la pieza hasta otras donde no.

Todo pilló por sorpresa, pero, el vídeo tiene truco, por suerte o por desgracia según cada cual. La persona que aparece en este TikTok no es Bryan Cranston y, por ende, tampoco Walter White. Se trata de un tiktoker llamado Mr. Heisenberg que es idéntico al actor cuando interpreta a su personaje en Breaking Bad.

Mr. Heisenberg cuenta con más de un millón de seguidores en esta red social, por lo que no es de extrañar que las personas se creyeran que realmente era el actor. Sus vídeos también cuentan con millones de visualizaciones y es que ha sabido aprovechar su parecido idéntico con Bryan Cranston para sacar partido en redes sociales, donde realiza diferentes interpretaciones.

Diferentes usuarios de Twitter o TikTok han adivinado que no se trataba del actor y no han dudado en compartirlo con el resto de seguidores. Incluso algunos han optado por creer que se trataba del fenómeno “deepfake”, donde se pone la cara de una persona y se simula que es ella la que realiza una acción o expresa una frase.