Un año sin Charlie Watts: los Rolling Stones recuerdan a su batería más querido

Ha pasado ya un año desde que nos despedimos por última vez de una de las leyendas más importantes del rock. El legendario batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, falleció a los 80 años y dejó un hueco imposible de llenar en sus compañeros de banda. Desde 1963, el músico había formado parte de todas y cada una de sus giras, y Mick Jagger y Keith Richards se mostraron visiblemente afectados en sus redes, usándolas para despedirse de su amigo.

Precisamente cuando se cumple el primer aniversario desde esta gran pérdida, han sido las redes sociales de la banda las que han querido rendir homenaje a Watts. "Un año sin nuestro amado Charlie Recordándolo a él y todas las cosas increíbles que logró en su vida", reza la última publicación de los Rolling Stones, acompañada de un emotivo vídeo con imágenes del batería y con la canción You got me rocking.

Los Rolling Stones saben que el espectáculo debe continuar, y no han dejado los escenarios. Este verano, sus satánicas majestades han paseado sus grandes éxitos por los estadios de media Europa, arrancando con un concierto que pasará a la historia en Madrid el pasado 1 de junio. El elegido para llenar el hueco que dejaba el legendario inglés fue Steve Jordan, un músico que contaba con mucha experiencia trabajando tanto con Watts como con el resto de la banda.

Charlie Watts se ha consagrado como una de las mayores figuras de la música de todos los tiempos. En 1963, decidió unirse a este grupo que, por aquel entonces, estaba formado por unos jóvenes Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards. Pero su papel en los Stones no solo fue el de ponerse a los mandos de la batería. También diseñó diversas portadas de sus discos y los escenarios de sus giras.

El británico era un artista de los pies a la cabeza y eso es algo que sus compañeros siempre han tenido muy presente. De hecho, fue nombrado como el mejor baterista de rock de todos los tiempos según el crítico musical Robert Christgau.

Desde que la triste noticia sacudió a los Rolling Stones, siempre han usado sus intervenciones públicas y sus lanzamientos audiovisuales para recordar a su compañero. El recuerdo de Watts también estuvo presente en el último videoclip que publicaron, Living in the Heart of Love, una pieza inédita que formó parte de Tattoo You, el disco de los Rolling Stones que fue reeditado por su 40 aniversario y que incluye temas nunca antes escuchados en la historia de la agrupación.