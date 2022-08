Sofía Suescun desvela que su madre, Maite Galdeano, padece cáncer

Sofía Suescun se ha comprado una casa nueva y ha aprovechado la ocasión para concederle una entrevista a la revista Lecturas en la que, además de enseñar el que será su nuevo nidito, ha confesado por primera vez que su madre, la también televisiva Maite Galdeano, exconcursante de Gran Hermano 16, padece un cáncer desde hace más de 15 años.

En concreto, tal y como han señalado desde La Vanguardia, la navarra de 53 años fue diagnosticada de policitemia vera, un tipo de cáncer bastante poco frecuente que hace que la médula ósea produzca una cantidad demasiado alta de glóbulos rojos y que, por lo tanto, la sangre se espese y haya más facilidad de que aparezcan afecciones graves como coágulos sanguíneos. Esta enfermedad está catalogada como crónica y, por el momento, no tiene cura, aunque sí existe una medicación que palia los síntomas y las complicaciones que se derivan de ella.

Sofía, aterrada por la enfermedad de su madre

Pese a que Maite ya ha convivido con el cáncer más de tres lustros, su hija asegura que para ella, sigue siendo aterrador. "El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa", ha sostenido la influencer, que asegura que, pese a que su madre aparentemente esté bien, "puede morir en cualquier momento".

"Mi madre es mi todo. No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima"

"Mi madre es mi todo. No he querido pensar más de la cuenta porque se me caería el mundo encima. Me quedaría muy sola, no me imagino una vida sin ella", ha recalcado la que fuese ganadora tanto de Gran Hermano como de Supervivientes.

En esta misma entrevista, tal y como se ha hecho eco toda la prensa del corazón, Suescun ha desvelado también que le hecho de vivir con cáncer también le ha causado muchísimo dolor a su madre. Tanto que, la mujer que siempre se ha mostrado con una fuerza arrolladora ante las cámaras de televisión, ha llegado a plantearse el hecho de quitarse la vida. Según su hija, ella misma es la única razón por la que Galdeano ha decidido siempre seguir luchando y no dejar que el cáncer le gane la batalla.

Un chalé nuevo para vivir con su madre

Sofía está decidida a permanecer junto a su madre siempre. Por eso, ha decidido comprar un chalé de tipo modular en la urbanización privada de Valdemorillo de Madrid valorado, nada más y nada menos que en más de 1 millón de euros, en el que vivir junto a ella.

Y lo que está claro es que a Suescun y a Galdeano no les faltará de nada en su nueva casa. Las de Pamplona vivirán en una finca de más de 1.000 metros cuadrados, tendrán jardín, piscina privada y vigilancia las 24 horas del día para que, tanto cuando estén en casa como cuando salgan, se sientan siempre seguras.