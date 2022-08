Rosalía cambia de look (con cejas incluidas) y a muchos les cuesta reconocerla

Rosalía sigue recorriendo el mundo con su Motomami World Tour. La catalana está haciendo vibrar a sus fans internacionales con las canciones incluidas en este proyecto musical, que sin duda se han convertido en la banda sonora favorita de miles y miles de personas.

Tras su paso por España con esta gira, ahora está disfrutando del cariño de sus seguidores de Latinoamérica, que han demostrado que tenían ganas infinitas de ver a su artista favorita moverse en directo sobre el escenario.

Aunque otro de los elementos que más expectación ha generado es el de los cambios de looks de Rosalía para cada concierto. Y es que siempre que se sube a un nuevo escenario, deleita a los presentes con un modelito distinto, por lo que todos están deseando que llegue su respectivo concierto para ver con qué sorprende la artista.

La última ciudad que ha acogido el Motomami World Tour es Sao Paulo, situada en Brasil, que ha sido testigo de un cambio de look de Rosalía. Luciendo una melena mitad negra y mitad roja, que creemos que realmente se trata de una peluca, y unas cejas pintadas, la catalana ha generado una auténtica revolución en redes sociales. ¡Muchos no han conseguido reconocerla!

Numerosos compañeros de profesión, amigos y fans de la artista no han dudado en inundar su publicación en redes sociales de todo tipo de comentarios. Por un lado están los que han caído rendidos ante la nueva imagen de Rosi y, por otro, los que no terminan de cogerle el gusto a su look. Y tú, ¿en qué grupo te encuentras?

Lo cierto es que no es la primera vez que nuestra protagonista luce estas cejas ultrafinas y megadefinidas. Ya lo hizo hace unos meses y tal y como indicó la maquilladora Raquel Lorenzo a nuestra compañera Carolina Martínez en un artículo, es muy fácil conseguir imitar el look de Rosalía. Tan solo tienes que seguir el paso a paso y podrás lucir unas cejas al estilo kabuki como las de la artista.

Sea como sea, lo que está claro es que Rosalía se ha convertido un día más en la protagonista de las redes sociales. Aunque estamos seguros de que no es su nuevo look definitivo y que en su próximo, que es en Buenos Aires, va a sorprendernos con otro cambio.

¿De qué color te gustaría que se tiñese el pelo? ¿Azul? ¿Verde? ¡Te leemos!